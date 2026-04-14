  ФОТО. Подрез получила специальную награду за дебютную победу в Туре
14 апреля 2026, 16:27 |
ФОТО. Подрез получила специальную награду за дебютную победу в Туре

13 апреля Вероника одолела Слоан Стивенс в первом раунде турнира WTA 250 в Руане

WTA. Вероника Подрез

13 апреля 19-летняя украинская теннисистка Вероника Подрез одержала дебютную победу на уровне Тура, переиграв Слоан Стивенс в первом раунде турнира WTA 250 в Руане (Франция).

После завершения встречи украинка получила специальную награду от WTA. Подрез переиграла Стивенс со счетом 6:2, 6:1 за 1 час и 11 минуту.

Вероника также прокомментировала свою первую победу на турнире WTA:

«Я просто пыталась играть без стресса. Я чувствовала уверенность благодаря двум предыдущим матчам в квалификации, в которых чувствовала себя хорошо, поэтому просто пыталась повторить это в матче со Слоан и все получилось, поэтому я счастлива. Цель – двигаться матч за матчем, не думать слишком много и просто пытаться показывать свою игру и продолжать в том же духе».

Подрез в Руане стартовала с квалификации, переиграв Момоко Кобори и Доминику Салкову. Следующей соперницей Вероники будет либо Элизабетта Коччаретто, либо Алина Чараева.

Много нулей не бывает. Медведева оштрафовали на €6 000 за разбитую ракетку

Гендиректор Ворсклы: «Финансовая ситуация в клубе близка к критической»

Молодець! 👏🏻
Турки Аль-Шейх хочет устроить безумный бой, которого никто не ждал
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
Энтони Джошуа столкнулся с проблемой во время визита в Украину
Махмудов, которого разгромил Фьюри, шокировал весь мир своим заявлением
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
