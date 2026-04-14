Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Диан Парри. Стартовая победа в Руане. Видеообзор матча
WTA
14 апреля 2026, 17:35
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Руане

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

14 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Диан Парри в матче 1/16 финала турнира WTA 250 в Руане (Франция).

Украинка одержала победу со счетом 6:1, 6:4 за 1 час и 17 минут. Это было четвертое очное противостояние – Марта в четвертый раз одолела Диан.

Костюк в Руане посеяна под первым номером. Ее следующей соперницей будет Кэти Макнелли.

🏆 WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [1] – Диан Парри (Франция) – 6:1, 6:4

Видеообзор матча

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем