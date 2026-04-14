Марта Костюк – Диан Парри. Стартовая победа в Руане. Видеообзор матча

14 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Диан Парри в матче 1/16 финала турнира WTA 250 в Руане (Франция).

Украинка одержала победу со счетом 6:1, 6:4 за 1 час и 17 минут. Это было четвертое очное противостояние – Марта в четвертый раз одолела Диан.

Костюк в Руане посеяна под первым номером. Ее следующей соперницей будет Кэти Макнелли.

🏆 WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) [1] – Диан Парри (Франция) – 6:1, 6:4

Видеообзор матча