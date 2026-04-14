Стала известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира WTA 250 в Руане

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 28), которая посеяна под первым номером, получила соперницу в 1/8 финала турнира WTA 250 в Руане (Франция).

Во втором раунде украинка сыграет против Кэти Макнелли (США, WTA 71), которая на старте соревнований переиграла Кэти Волынец (США, WTA 81) в трех сетах за 1 час и 46 минут.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/16 финала

Кэти Макнелли (США) – Кэти Волынец (США) – 1:6, 6:1, 6:1

Макнелли провела пятое очное противостояние против Волынец и одержала пятую победу.

Костюк ни разу не играла против Макнелли. Марта стартовала в Руане с победы над Диан Парри.