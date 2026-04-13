  4. Фиорентина переиграла Лацио перед встречей с Кристал Пэлас
13 апреля 2026, 23:40 | Обновлено 14 апреля 2026, 00:01
Фиорентина переиграла Лацио перед встречей с Кристал Пэлас

«Фиорентина» набрала важные очки в споре с «Лацио»

Набравшие отличную форму «Фиорентина» и «Лацио» провели последний матч 32-го тура Серии А.

Стартовый отрезок остался за гостями, и голкиперу «фиалок» Давиду де Хеа пришлось дважды выручать. А на 28-й минуте забила другая команда: Джек Харрисон справа навесил к воротам, и Робин Госенс головой пробил в правую штангу, а мяч отскочил в сетку – 1:0. Концовка осталась за гостями, но сравнять счет им так и не удалось.

«Лацио» прервал серию из четырех матчей без поражений и остался девятым, «фиалки» после пяти удачных поединков подряд вышли на 15-ю строчку с отрывом в восемь очков от зоны вылета. В четверг флорентийцы сыграют против Кристал Пелас, которому ранее уступили 0:3 в первой игре четвертьфинала Лиги конференций.

Серия А. 32-й тур, 13 апреля

«Фиорентина» – «Лацио» – 1:0

Гол: Госенс, 28.

ФОТО. Итальянская журналистка сразила всех наповал: идеальная красота
Бунт наверху. В клубе Довбика началась холодная война
Малиновский начал переговоры с клубом Серии А. Контракт на два года
Фиорентина - Лацио Фиорентина Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу Робин Госенс Кристал Пэлас
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Футбол | 13 апреля 2026, 09:01 60
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца

Тренер не рассчитывает на Судакова

ФОТО. Андрей Шевченко показал, с кем праздновал Пасху
Футбол | 13 апреля 2026, 22:28 0
ФОТО. Андрей Шевченко показал, с кем праздновал Пасху
ФОТО. Андрей Шевченко показал, с кем праздновал Пасху

Андрей Шевченко отдохнул в семейном кругу

Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Футбол | 13.04.2026, 00:40
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
Теннис | 13.04.2026, 20:31
Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Бокс | 13.04.2026, 08:41
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
Леннокс ЛЬЮИС: «Я с удовольствием поборолся бы с этим украинцем»
12.04.2026, 09:23
Бокс
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
13.04.2026, 17:59 10
Футбол
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
13.04.2026, 15:10 14
Водные виды
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 17
Футбол
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
13.04.2026, 13:59
Футбол
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
12.04.2026, 20:47 1
Другие виды
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего
13.04.2026, 09:57 4
Футбол
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
13.04.2026, 20:23 31
Футбол
