Фиорентина переиграла Лацио перед встречей с Кристал Пэлас

Набравшие отличную форму «Фиорентина» и «Лацио» провели последний матч 32-го тура Серии А.

Стартовый отрезок остался за гостями, и голкиперу «фиалок» Давиду де Хеа пришлось дважды выручать. А на 28-й минуте забила другая команда: Джек Харрисон справа навесил к воротам, и Робин Госенс головой пробил в правую штангу, а мяч отскочил в сетку – 1:0. Концовка осталась за гостями, но сравнять счет им так и не удалось.

«Лацио» прервал серию из четырех матчей без поражений и остался девятым, «фиалки» после пяти удачных поединков подряд вышли на 15-ю строчку с отрывом в восемь очков от зоны вылета. В четверг флорентийцы сыграют против Кристал Пелас, которому ранее уступили 0:3 в первой игре четвертьфинала Лиги конференций.

Серия А. 32-й тур, 13 апреля

«Фиорентина» – «Лацио» – 1:0

Гол: Госенс, 28.