Фиорентина переиграла Лацио перед встречей с Кристал Пэлас
«Фиорентина» набрала важные очки в споре с «Лацио»
Набравшие отличную форму «Фиорентина» и «Лацио» провели последний матч 32-го тура Серии А.
Стартовый отрезок остался за гостями, и голкиперу «фиалок» Давиду де Хеа пришлось дважды выручать. А на 28-й минуте забила другая команда: Джек Харрисон справа навесил к воротам, и Робин Госенс головой пробил в правую штангу, а мяч отскочил в сетку – 1:0. Концовка осталась за гостями, но сравнять счет им так и не удалось.
«Лацио» прервал серию из четырех матчей без поражений и остался девятым, «фиалки» после пяти удачных поединков подряд вышли на 15-ю строчку с отрывом в восемь очков от зоны вылета. В четверг флорентийцы сыграют против Кристал Пелас, которому ранее уступили 0:3 в первой игре четвертьфинала Лиги конференций.
Серия А. 32-й тур, 13 апреля
«Фиорентина» – «Лацио» – 1:0
Гол: Госенс, 28.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер не рассчитывает на Судакова
Андрей Шевченко отдохнул в семейном кругу