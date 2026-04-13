  Пономарев оценил ничью с Шахтером и шансы ЛНЗ на титул
Украина. Премьер лига
13 апреля 2026, 16:45 | Обновлено 13 апреля 2026, 17:01
Пономарев оценил ничью с Шахтером и шансы ЛНЗ на титул

Тренер ЛНЗ снова не сказал о борьбе за титул

ФК ЛНЗ

В топ-матче тура УПЛ ЛНЗ и Шахтер сыграли в яркую ничью 2:2. Игру оценил наставник хозяев Виталий Пономарев.

«Какие эмоции? Играли первая и вторая команды, и я считаю, что игра болельщикам понравилась. Хочу поблагодарить игроков, которые выполнили почти все, что просили. Это позитивный результат, и с учетом матча на сборах мы в трех встречах не проиграли Шахтеру».

«Борьба за титул? Главная задача – конкурентная команда, и мы еще ее не создали. Работаем дальше. Голы со стандартов? Всю неделю тренировали стандарты, и раньше такого не было. Во втором тайме у нас были шансы, хотя понимали, что у Шахтера будет преимущество. Тактическая борьба».

Если брать Шахтер и ЛНЗ, то у Шахтера такие футболисты на замене... Сложно конкурировать с ними», – сказал Пономарев.

В таблице ЛНЗ и Шахтер набрали по 51 очку и идут в топ-2.

Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер Виталий Пономарев
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
