  4. Туран после ничьей раскритиковал УАФ и УПЛ: «Я бы хотел пожаловаться»
13 апреля 2026, 16:35 | Обновлено 13 апреля 2026, 17:03
В топ-матче тура УПЛ ЛНЗ и Шахтер сыграли в яркую ничью 2:2. Игру оценил наставник гостей Арда Туран.

«Жаль терять очки, но мы уважаем ЛНЗ. Сложный соперник. В борьбе за титул все в наших руках. В первом тайме играли не так, как я хотел, но во втором игра соответствовала тому, что я хочу видеть. Горжусь игроками во втором тайме. Важно понимать, что мы находимся от матча к матчу в сложных условиях. Например, УАФ перенесла матч с Зарей и до сих пор лига не сказала, когда должен состояться этот матч. Шахтер представляет Украину в еврокубках, и я хотел бы пожаловаться».

«Мы делаем все, но нам не идут навстречу и все усложняют. Теперь будет снова сложный выезд, а до того было долгое возвращение. Нужно делать так, чтобы всем было удобно играть. Ребята делают максимум возможного».

«Да, мы позволили слишком много угловых, и соперник этим воспользовался. Надеюсь, я четко донес позицию по поводу матчей. Но я не хочу, чтобы меня поняли неправильно. Соперник хорошо выполнил работу, я могу только поздравить нашего конкурента».

«Ассист Ризныка? Мы работали над этим и нашли возможность забить ЛНЗ. Взяли пример с Полесья, у которого были похожие моменты», – сказал Туран.

В таблице ЛНЗ и Шахтер набрали по 51 очку и идут в топ-2.

