Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктория – Ворскла – 1:0. Забили с пенальти. Видео гола и обзор матча
12.04.2026 11:00 – FT 1 : 0
Украина. Первая лига
12 апреля 2026, 19:03 | Обновлено 12 апреля 2026, 19:04
«Ворскла» опустилась в зону переходных матчей

В матче 23-го тура Первой лиги «Виктория» Сумы принимала полтавскую «Ворсклу». Гости потерпели поражение, пропустив с пенальти.

К поединку команды подходили в разном настроении. «Виктория» два предыдущих поединка чемпионата выиграла. «Ворскла» же потерпела два поражения подряд. При этом «Виктория» опережала полтавский клуб на одно очко.

«Виктория» открыла счет в конце первого тайма. На 43-й минуте Владислав Хамелюк реализовал пенальти. Голкипер «Ворсклы» угадал направление удара, но немного не дотянулся до мяча.

Этот гол так и остался единственным в матче. Теперь «Виктория» опережает «Ворсклу» на четыре очка.

«Виктория» (Сумы) – «Ворскла» (Полтава) – 1:0

Гол: Хамелюк, 43 (пенальти)

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

43’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Хамелюк (Виктория Сумы).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Ворскла Полтава Владислав Хамелюк видео голов и обзор
