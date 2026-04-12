Виктория – Ворскла – 1:0. Забили с пенальти. Видео гола и обзор матча
«Ворскла» опустилась в зону переходных матчей
В матче 23-го тура Первой лиги «Виктория» Сумы принимала полтавскую «Ворсклу». Гости потерпели поражение, пропустив с пенальти.
К поединку команды подходили в разном настроении. «Виктория» два предыдущих поединка чемпионата выиграла. «Ворскла» же потерпела два поражения подряд. При этом «Виктория» опережала полтавский клуб на одно очко.
«Виктория» открыла счет в конце первого тайма. На 43-й минуте Владислав Хамелюк реализовал пенальти. Голкипер «Ворсклы» угадал направление удара, но немного не дотянулся до мяча.
Этот гол так и остался единственным в матче. Теперь «Виктория» опережает «Ворсклу» на четыре очка.
Первая лига. 23-й тур. Тростянец.12 апреля
«Виктория» (Сумы) – «Ворскла» (Полтава) – 1:0
Гол: Хамелюк, 43 (пенальти)
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
