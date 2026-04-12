Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Третье поражение подряд. Ворскла на выезде уступила Виктории
Украина. Первая лига
12 апреля 2026, 13:04
Третье поражение подряд. Ворскла на выезде уступила Виктории

Поединок «Виктория» – «Ворскла» завершился со счетом 1:0

ФК Виктория Сумы

В воскресенье, 12 апреля, в Тростянце состоялся матч 23-го тура Первой лиги. «Виктория» Сумы принимала полтавскую «Ворсклу» и одержала победу со счетом 1:0.

К матчу команды подходили в разном настроении. «Виктория» два предыдущих поединка чемпионата выиграла. «Ворскла» же потерпела два поражения подряд.

«Виктория» вышла вперед в конце первого тайма. На 43-й минуте Владислав Хамелюк реализовал пенальти. Вратарь «Ворсклы» угадал направление удара, но немного не дотянулся до мяча.

Этот гол так и остался единственным в матче. Теперь «Виктория» опережает «Ворсклу» на четыре очка.

Первая лига. 23-й тур. Тростянец.12 апреля

«Виктория» (Сумы) – «Подолье» (Хмельницкий) – 1:0

Гол: Хамелюк, 43 (пенальти)

Сергей Турчак
