Валерий КУЦЕНКО: «Надеюсь, что мы выйдем из этой ямы»

В матче 23-го тура Первой лиги «Ворскла» со счетом 0:1 уступила «Виктории» Сумы. Это поражение стало для полтавского клуба третьим подряд. Итог поединка подвел тренер «Ворсклы» Валерий Куценко.

– Третье поражение подряд у команды. Почему, по вашему мнению, такая неудачная полоса?

– Скорее всего дело в психологическом состоянии. Вы понимаете, какая у нас ситуация очень тяжелая, но я надеюсь, что мы сделаем правильные выводы и мы выйдем из этой ямы, которая сейчас у нас.

– Ворскла очень мало забивает в сезоне, хотя и пропускает немного. Отсутствие квалифицированных нападающих?

– У нас и группа атакующих игроков хорошего уровня, и они могут тоже забивать мячи. Но сегодня по игре нас не хватило в атаке, потому что мы все подборы проигрывали, и атакующая группа наша полностью сегодня выпала из игры.

– Червак и Семотюк были дисквалифицированы. Насколько их отсутствие сказалось на игре?

– Да, это, как говорится, костяк нашей команды. Но те ребята, которые у нас, они должны конкурировать с ними. Потому есть шанс. И этим шансом нужно воспользоваться. Чтобы ребята заменяли их, чтобы конкуренция была в составе. Но сегодня я считаю, что их не хватало.

– У Ворсклы сегодня в запасе было всего пять полевых игроков. Почему так мало? Не хватает футболистов?

– У нас и травмированные, и дисквалифицированные игроки, поэтому сегодня у нас такая короткая скамейка запасных.