Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктория – Ворскла. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Украина. Первая лига
10 апреля 2026, 22:29 | Обновлено 10 апреля 2026, 22:34
Виктория – Ворскла. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 12 апреля в 17:00 по Киеву

В воскресенье, 12 апреля, состоится поединок 23-го тура Первой лиги Украины между «Викторией» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Виктория Сумы

Текущий сезон для сумского клуба складывается достаточно средне. За 22 тура Первой лиги Украины «Виктория» смогла набрать только 25 баллов, пока позволяют ей находиться на 10-м месте общего зачета. Расстояние от зоны переходных игр на вылет совсем не велико – всего 2 зачетных пункта.

В Кубке Украины сумчане выбили «Воркслу» и «Левый Берег», однако на стадии 1/8 финала коллектив уступил «Ингульцу» со счетом 1:0.

Ворскла Полтава

У прошлогодних участников Украинской Премьер-лиги дела также складываются не лучшим образом. После 22 поединков в Первой лиге на балансе полтавчан есть только 23 очка, благодаря которым они находятся на 11-й строчке общего зачета. Расстояние от зоны переходных игр на вылет составляет всего 1 балл, а от самого опасного 15-го места «Ворскла» оторвалось на 6 пунктов.

Национальный кубок «Ворскла» покинула еще на стадии 1/32 финала после минимального поражения против той же «Виктории Сумы».

Личные встречи

Коллективы встречались между собой всего дважды – оба раза в течение этого сезона. В кубковом матче, как уже упоминалось ранее, победила «Виктория», а поединок Первой лиги завершился вничью 1:1.

Интересные факты

  • В 3/4 предыдущих матчах «Виктории» было забито более 2.5 гола.
  • Ни в одном из 4-х последних поединков «Ворсклы» не забивали обе команды.
  • «Ворскла» отличилась всего 18 мячами в текущем сезоне Первой лиги Украины – 3-й худший результат среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

Денис Кирильчук
