Первая основа в 2026. Сачко преодолел квалификацию к пятисотнику в Мюнхене

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 180) вышел в основную сетку грунтового турнира АТР 500 в Мюнхене, Германия.

В финальном раунде отбора украинец в двух сетах переиграл Макса Ханса Ренберга (Германия, ATP 729) за 1 час и 32 минуты.

ATP 500 Мюнхен. Грунт. Квалификация

Виталий Сачко (Украина) – Макс Ханс Ренберг (Германия) – 6:2, 7:6 (7:3)

Виталий в квалификации Мюнхена стартовал с победы над Дамиром Джумхуром.

Соперник Сачко в 1/16 финала станет известен позднее. Из потенциальных оппонентов: Габриэл Диалло, Ботик ван де Зандсхульп, Зизу Бергс, Александр Бублик [3], Бен Шелтон [2].

Виталий в восьмой раз в карьере сыграет в основной сетке соревнований на уровне Тура и впервые в 2026 году. Его лучшим результатом на турнирах АТР остается стадия 1/2 финала на АТР 250 в Меце (поражение Лернеру Тьену).