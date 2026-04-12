  Первая основа в 2026. Сачко преодолел квалификацию к пятисотнику в Мюнхене
12 апреля 2026, 14:07 | Обновлено 12 апреля 2026, 14:32
Первая основа в 2026. Сачко преодолел квалификацию к пятисотнику в Мюнхене

В финальном раунде отбора Виталий в двух сетах переиграл Макса Ханса Ренберга

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 180) вышел в основную сетку грунтового турнира АТР 500 в Мюнхене, Германия.

В финальном раунде отбора украинец в двух сетах переиграл Макса Ханса Ренберга (Германия, ATP 729) за 1 час и 32 минуты.

ATP 500 Мюнхен. Грунт. Квалификация

Виталий Сачко (Украина) – Макс Ханс Ренберг (Германия) – 6:2, 7:6 (7:3)

Виталий в квалификации Мюнхена стартовал с победы над Дамиром Джумхуром.

Соперник Сачко в 1/16 финала станет известен позднее. Из потенциальных оппонентов: Габриэл Диалло, Ботик ван де Зандсхульп, Зизу Бергс, Александр Бублик [3], Бен Шелтон [2].

Виталий в восьмой раз в карьере сыграет в основной сетке соревнований на уровне Тура и впервые в 2026 году. Его лучшим результатом на турнирах АТР остается стадия 1/2 финала на АТР 250 в Меце (поражение Лернеру Тьену).

По теме:
Виталий Сачко – Макс Ханс Ренберг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жребий ATP 500 в Мюнхене. С кем сыграет Зверев и Шелтон в первом круге?
Сачко стартовал в отборе Мюнхена, впервые в 2026 одолев игрока первой сотни
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Теннис | 11 апреля 2026, 16:30 6
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!

Сине-желтые разгромили Польшу 3:0 и второй год подряд сыграют в Шэньчжэне

ВИДЕО. Пресс-конференция сборной Украины после выхода в финальный этап КБДК
Теннис | 12 апреля 2026, 11:09 0
ВИДЕО. Пресс-конференция сборной Украины после выхода в финальный этап КБДК
ВИДЕО. Пресс-конференция сборной Украины после выхода в финальный этап КБДК

10 и 11 апреля сине-желтые одолели Польшу со счетом 4:0 в противостоянии Квалификации

Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Футбол | 11.04.2026, 17:30
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
УАФ приняла решение по рефери после скандала в матче Динамо – Карпаты
Футбол | 12.04.2026, 08:56
УАФ приняла решение по рефери после скандала в матче Динамо – Карпаты
УАФ приняла решение по рефери после скандала в матче Динамо – Карпаты
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Бокс | 11.04.2026, 15:21
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Популярные новости
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 9
Футбол
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
11.04.2026, 00:02 1
Футбол
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10 1
Бокс
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
10.04.2026, 23:59 17
Футбол
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
10.04.2026, 08:07 12
Футбол
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
11.04.2026, 07:57 6
Футбол
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
10.04.2026, 09:18 5
Футбол
