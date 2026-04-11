Сачко стартовал в отборе Мюнхена, впервые в 2026 одолев игрока первой сотни
Виталий в двух сетах переиграл Дамира Джумхура в квалификации турнра АТР 500
Лидер мужского украинского тенниса Виталий Сачко (АТР 180) выиграл стартовый матч квалификации грунтового турнира АТР 500 в Мюнхене, Германия.
В первом раунде отбора украинец в двух сетах переиграл Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина, ATP 81) за 1 час и 45 минут.
ATP 500 Мюнхен. Грунт. Квалификация
Дамир Джумхура (Босния и Герцеговина) [2] – Виталий Сачко (Украина) – 5:7, 4:6
В первой партии Сачко отыгрался со счета 1:3, а во втором сете спас три скрытых сетбола в восьмом гейме.
Виталий впервые после Australian Open одержал победу в квалификации соревнований на уровне Тура. Для Сачко эта девятая виктория в карьере над игроком из топ-100 рейтинга АТР и первая в 2026 году.
В решающем поединке отбора Сачко поборется либо с Максом Гансом Ребергом (Германия, ATP 729), либо с Артуром Фери (Великобритания, ATP 166).
