  4. Сачко стартовал в отборе Мюнхена, впервые в 2026 одолев игрока первой сотни
11 апреля 2026, 14:25
Сачко стартовал в отборе Мюнхена, впервые в 2026 одолев игрока первой сотни

Виталий в двух сетах переиграл Дамира Джумхура в квалификации турнра АТР 500

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Лидер мужского украинского тенниса Виталий Сачко (АТР 180) выиграл стартовый матч квалификации грунтового турнира АТР 500 в Мюнхене, Германия.

В первом раунде отбора украинец в двух сетах переиграл Дамира Джумхура (Босния и Герцеговина, ATP 81) за 1 час и 45 минут.

ATP 500 Мюнхен. Грунт. Квалификация

Дамир Джумхура (Босния и Герцеговина) [2] – Виталий Сачко (Украина) – 5:7, 4:6

В первой партии Сачко отыгрался со счета 1:3, а во втором сете спас три скрытых сетбола в восьмом гейме.

Виталий впервые после Australian Open одержал победу в квалификации соревнований на уровне Тура. Для Сачко эта девятая виктория в карьере над игроком из топ-100 рейтинга АТР и первая в 2026 году.

В решающем поединке отбора Сачко поборется либо с Максом Гансом Ребергом (Германия, ATP 729), либо с Артуром Фери (Великобритания, ATP 166).

Виталий Сачко Дамир Джумхур ATP Мюнхен
Даниил Агарков
