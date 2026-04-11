Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брентфорд – Эвертон – 2:2. Ярмолюк против Миколенко. Видео голов и обзор
11.04.2026 17:00 – FT 2 : 2
Обзор
11 апреля 2026, 22:31 |
Брентфорд – Эвертон – 2:2. Ярмолюк против Миколенко. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 32-го тура Английской Премьер-лиги

11 апреля 2026, 22:31 |
101
0
Брентфорд – Эвертон – 2:2. Ярмолюк против Миколенко. Видео голов и обзор
11 апреля состоялось украинское дерби в 32-м туре Английской Премьер-лиги: «Брентфорд» с Егором Ярмолюком сыграл против «Эвертона» Виталия Миколенко.

Матч на стадионе «Brentford Community Stadium» получился насыщенным моментами и голами.

«Брентфорд» имел возможность одержать победу, однако «Эвертон» в добавленное арбитром время спасся – 2:2.

Важно, что и Миколенко, и Ярмолюк отыграли весь матч в составе своих команд.

Английская Премьер-лига. 32-й тур, 11 апреля

«Брентфорд» – «Эвертон» – 2:2

Голы: Тиаго, 3, 76 (пен.) – Бету, 26, Дьюсбери-Холл, 90+1

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Кирман Дьюсбери-Холл (Эвертон).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Тиаго (Брентфорд), асcист Майкл Кайоде.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон), асcист Идрисса Гуйе.
3’
ГОЛ ! С пенальти забил Игор Тиаго (Брентфорд).
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
