11 апреля состоялось украинское дерби в 32-м туре Английской Премьер-лиги: «Брентфорд» с Егором Ярмолюком сыграл против «Эвертона» Виталия Миколенко.

Матч на стадионе «Brentford Community Stadium» получился насыщенным моментами и голами.

«Брентфорд» имел возможность одержать победу, однако «Эвертон» в добавленное арбитром время спасся – 2:2.

Важно, что и Миколенко, и Ярмолюк отыграли весь матч в составе своих команд.

Английская Премьер-лига. 32-й тур, 11 апреля

«Брентфорд» – «Эвертон» – 2:2

Голы: Тиаго, 3, 76 (пен.) – Бету, 26, Дьюсбери-Холл, 90+1

Видео голов и обзор матча: