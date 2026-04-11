Брентфорд – Эвертон – 2:2. Ярмолюк против Миколенко. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 32-го тура Английской Премьер-лиги
11 апреля состоялось украинское дерби в 32-м туре Английской Премьер-лиги: «Брентфорд» с Егором Ярмолюком сыграл против «Эвертона» Виталия Миколенко.
Матч на стадионе «Brentford Community Stadium» получился насыщенным моментами и голами.
«Брентфорд» имел возможность одержать победу, однако «Эвертон» в добавленное арбитром время спасся – 2:2.
Важно, что и Миколенко, и Ярмолюк отыграли весь матч в составе своих команд.
Английская Премьер-лига. 32-й тур, 11 апреля
«Брентфорд» – «Эвертон» – 2:2
Голы: Тиаго, 3, 76 (пен.) – Бету, 26, Дьюсбери-Холл, 90+1
Видео голов и обзор матча:
События матча
