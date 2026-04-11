Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд – Эвертон. Ярмолюк vs Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Брентфорд
11.04.2026 17:00 – 1 : 1
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 апреля 2026, 17:00 |
244
1

Брентфорд – Эвертон. Ярмолюк vs Миколенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 апреля в 17:00 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк и Виталий Миколенко

11 апреля в рамках 32-го тура Английской Премьер-лиги состоится матч, который заинтересует украинских болельщиков: «Брентфорд» – «Эвертон».

Местом встречи команд станет арена «Brentford Community Stadium» в Лондоне.

Начало поединка – в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составах обеих команд регулярно выступают два украинца: за «Брентфорд» играет полузащитник Егор Ярмолюк, за «Эвертон» – левый защитник Виталий Миколенко.

Последняя встреча между клубами состоялась 4 января 2026 года и завершилась победой «Брентфорда» на выезде (4:2).

«Эвертон» выиграл три из пяти последних матчей, обыграв «Челси», «Бернли» и «Ньюкасл». В свою очередь, «Брентфорд» не может похвастаться стабильностью – лишь одна победа за тот же отрезок.

В турнирной таблице чемпионата Англии клубы находятся рядом: «Брентфорд» – 7-й (46 очков), «Эвертон» – 8-й (46 очков).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Брентфорд – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брентфорд – Эвертон
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Бето (Эвертон), асcист Идрисса Гуйе.
3’
ГОЛ ! С пенальти забил Игор Тиаго (Брентфорд).
По теме:
Манчестер Сити ликует. Арсенал проиграл домашний матч АПЛ
Ноттингем – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Дьекереш установил бомбардирский рекорд Арсенала под руководством Артеты
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
Футзал | 10 апреля 2026, 20:17 3
«ХИТ» завоевал первый в истории клуба Кубок

Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Футбол | 10 апреля 2026, 23:59 17
Команда Мичела провела образцовую игру на Сантьяго Бернабеу

Футболист из Англии удивил всех – его «актив» застрахован на $1 млн
Футбол | 11.04.2026, 16:49
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11.04.2026, 13:05
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Футбол | 11.04.2026, 01:42
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Бажаю обом яскравого і якісного матчу
Ответить
0
Популярные новости
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
09.04.2026, 21:39 2
Футбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 4
Футбол
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
10.04.2026, 06:23 6
Футбол
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
10.04.2026, 18:35 1
Футбол
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
11.04.2026, 00:02 1
Футбол
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем