Тренер Эвертона расхвалил команду за самоотдачу в боевом матче АПЛ

Тренер «Эвертона» Дэвид Мойес поделился эмоциями от результативного матча против «Брентфорда» в 32-м туре Английской Премьер-лиги, который завершился вничью – 2:2.

«Мы должны продолжать двигаться вперед, и игроки сейчас это демонстрируют. Сегодня был сложный матч, как мы и ожидали. В концовке мы проявили достаточную стойкость, чтобы взять одно очко.

Во втором тайме, особенно, «Брентфорд» доминировал, но мы сумели вернуться в игру. Их второй гол был неудачным для нас. «Брентфорд» оказывал на нас давление еще до того, как мы забили. Игроки – не то чтобы не привыкли, но в гостях мы демонстрируем стойкость, и мы хотим продолжать это делать.

Лучше быть в таком положении, чем бороться в нижней части таблицы. Мы хотим, чтобы игроки получали удовольствие и посмотрели, как они справляются в такой ситуации. Это для них испытание – сможем ли мы выигрывать матчи. У нас осталось несколько побед, которые нужно добыть в концовке сезона. Еще один сложный выездной матч сегодня – так что мы берем это очко.

Следующий матч? Мы подготовимся. Мы должны сыграть все матчи – осталось шесть, и следующий – «Ливерпуль». Это будет отличный матч для болельщиков «Эвертона». Все мы с нетерпением ждем его. Сейчас мы находимся в значительно лучшем положении, чем были много лет назад, поэтому надеемся, что сможем выйти на этот матч и показать максимум», – сказал Мойес.