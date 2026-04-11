В субботу, 11 апреля, состоится поединок 32-го тура чемпионата Англии между «Брентфордом» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Брентфорд

Для команды Кита Эндрюса текущий сезон складывается более чем удачно, особенно учитывая нелестные прогнозы, которые давали «Брентфорду» летом. После 31 тура Премьер-лиги на балансе пчел есть 46 баллов, благодаря которым они находятся на 7-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны Лиги чемпионов мизерное – 3 зачетных пункта. Однако конкуренты снизу тоже не отстают – даже от 11-й позиции «Брентфорд» отделяет всего 3 очка.

В Кубке Англии лондонцам удалось квалифицироваться в 1/8 финала, одолев на своем пути «Шеффилд Венздей» и «Максфилд». Однако «Вест Хэм» «Брентфорду» не подчинился, выбив «пчел» в серии пенальти.

Эвертон

Для ливерпульцев текущий сезон также проходит просто здорово. За 31 тур Премьер-лиги «Эвертон» также смог набрать 46 зачетных баллов, однако из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов он находится на 8 месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета уже более чем безопасно и составляет 17 очков.

В Кубке Англии «ириски» уступили еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Сандерленду» в серии пенальти после ничьей 1:1 по итогам основного времени.

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами небольшое преимущество имеет «Эвертон». На балансе ливерпульцев есть 2 победы, столько же матчей завершилось вничью, а еще и выигрыш завоевал «Брентфорд».

Интересные факты

«Брентфорд» победил только в 1/6 предыдущих домашних поединков.

В свою очередь «Евертон» за 11 последних выездных матчей проиграл только дважды.

В 4/7 предыдущих матчах «Эвертона» было забито больше 2.5 гола.

За 6 предыдущих матчей «Брентфорд» победил только раз.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.77 по линии БК betking.