  4. Игрок Металлиста 1925: «Выдержали давление Динамо, терпели в защите»
11 апреля 2026, 19:24 | Обновлено 11 апреля 2026, 19:27
Игрок Металлиста 1925: «Выдержали давление Динамо, терпели в защите»

Евгений Павлюк высказался о напряженном матче 23-го тура УПЛ

ФК Металлист 1925. Евгений Павлюк

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Евгений Павлюк поделился мыслями после победного матча против киевского «Динамо» в 23-м туре Украинской Премьер-лиги (1:0).

– Евгений, с победой. Минимальная победа над «Динамо» – важный результат для команды. Какие эмоции после матча?

– Спасибо за поздравления. Мы очень хотели эту победу. Всю неделю к ней готовились. Получилась хорошая игра. Мы были единым целым, были одной командой. Терпели в защите. У нас, как получилось, был один момент за игру – мы его реализовали. Реализовали и, слава Богу, сегодня победили.

– Сегодня вы играли на позиции опорного полузащитника. Как оцените свою игру?

– Не знаю, не могу оценить. Но скажу честно: для меня это не чужая позиция, просто я давно там не играл, наверное, года два. Поэтому было непривычно. В перерыве подсказали некоторые моменты, и я считаю, что второй тайм получился лучше, чем первый. Я рад, что помог команде. Мы победили, но ждем нашего капитана в следующей игре. Думаю, он нам поможет.

– В защите вам также помогал Аревало. Это была такая установка – действовать в паре?

– Да, это была наша задача с Аревало. Он больше играл на атаку, но при обороне мы действовали как два опорных. Во втором тайме вышел Ваня Литвиненко, очень помог нам. Мне с ним было немного легче, потому что один язык. С Аревало пока сложнее, мы понимаем друг друга, но не так хорошо, как с Иваном.

– Президент зашел в раздевалку после финального свистка. Какая атмосфера в команде?

– Он сказал, что мы сегодня были командой, что мы были профессионалами. Так и есть. Мы выдержали давление от «Динамо» в начале первого и второго таймов. И хочу поблагодарить соперника – они провели хороший матч. Но, слава Богу, сегодня победа за нами.

По теме:
Игрок Карпат – о голе в ворота Александрии: «Никогда не знаешь, что будет»
Ждали шесть туров. Верес уверенно переиграл Оболонь в Ровно
Футболист Оболони узнал о рождении сына в день матча УПЛ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Футбол | 11 апреля 2026, 17:30 331
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо

Киевское Динамо сенсационно проигрывает второй матч подряд

Герой матча. Зубков получил топ-оценку в ничейном матче Трабзонспора
Футбол | 11 апреля 2026, 19:56 0
Герой матча. Зубков получил топ-оценку в ничейном матче Трабзонспора
Герой матча. Зубков получил топ-оценку в ничейном матче Трабзонспора

Александр выложился на максимум во встрече с «Аланьяспором»

Манчестер Сити ликует. Арсенал проиграл домашний матч АПЛ
Футбол | 11.04.2026, 18:12
Манчестер Сити ликует. Арсенал проиграл домашний матч АПЛ
Манчестер Сити ликует. Арсенал проиграл домашний матч АПЛ
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Футбол | 11.04.2026, 01:42
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Лунину и Цыганкову вынесли вердикт после матча Реал – Жирона
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Футбол | 11.04.2026, 08:39
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Динамо может потерять двух нападающих. Есть серьезный претендент
Популярные новости
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
10.04.2026, 06:23 6
Футбол
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
Бивол ответил z-патриотам, какие у него отношения с Усиком
Бивол ответил z-патриотам, какие у него отношения с Усиком
10.04.2026, 00:10 4
Бокс
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
10.04.2026, 09:23 21
Футбол
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
09.04.2026, 21:39 2
Футбол
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 9
Футбол
Промоутер пытается уничтожить боксера, который нокаутировал Усика
Промоутер пытается уничтожить боксера, который нокаутировал Усика
09.04.2026, 20:04 1
Бокс
