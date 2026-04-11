Игрок Металлиста 1925: «Выдержали давление Динамо, терпели в защите»

Полузащитник харьковского «Металлиста 1925» Евгений Павлюк поделился мыслями после победного матча против киевского «Динамо» в 23-м туре Украинской Премьер-лиги (1:0).

– Евгений, с победой. Минимальная победа над «Динамо» – важный результат для команды. Какие эмоции после матча?

– Спасибо за поздравления. Мы очень хотели эту победу. Всю неделю к ней готовились. Получилась хорошая игра. Мы были единым целым, были одной командой. Терпели в защите. У нас, как получилось, был один момент за игру – мы его реализовали. Реализовали и, слава Богу, сегодня победили.

– Сегодня вы играли на позиции опорного полузащитника. Как оцените свою игру?

– Не знаю, не могу оценить. Но скажу честно: для меня это не чужая позиция, просто я давно там не играл, наверное, года два. Поэтому было непривычно. В перерыве подсказали некоторые моменты, и я считаю, что второй тайм получился лучше, чем первый. Я рад, что помог команде. Мы победили, но ждем нашего капитана в следующей игре. Думаю, он нам поможет.

– В защите вам также помогал Аревало. Это была такая установка – действовать в паре?

– Да, это была наша задача с Аревало. Он больше играл на атаку, но при обороне мы действовали как два опорных. Во втором тайме вышел Ваня Литвиненко, очень помог нам. Мне с ним было немного легче, потому что один язык. С Аревало пока сложнее, мы понимаем друг друга, но не так хорошо, как с Иваном.

– Президент зашел в раздевалку после финального свистка. Какая атмосфера в команде?

– Он сказал, что мы сегодня были командой, что мы были профессионалами. Так и есть. Мы выдержали давление от «Динамо» в начале первого и второго таймов. И хочу поблагодарить соперника – они провели хороший матч. Но, слава Богу, сегодня победа за нами.