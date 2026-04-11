БАРТУЛОВИЧ: «Во втором тайме мы выровняли игру и дождались своего момента»

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович дал комментарий после игры с «Динамо» (1:0).

– Сложилось впечатление, что в первом тайме очень узко располагались защитники. Салюк пытался перекрывать эти передачи, однако то и дело там Тимчик и Ярмоленко были. Именно с этого фланга пришла большая часть верховых подач. Калитвинцев должен был стать этим связующим звеном, когда мяч шел высоко от ваших ворот, а он его должен был принять и на фланг разместить?

– Нам тяжело, когда мы не прессингуем. Мы должны всегда агрессивно работать вперед и стараться прессинговать. Когда этого нет, а мы близко к своим воротам, нам тяжело. Особенно против таких команд, как «Динамо». Но во втором тайме, я считаю, мы выровняли игру и дождались своего момента.

– Антюх – ваш джокер. Он в этом сезоне забил решающий гол «Колоса», два – «Карпатам», и вы победили. Получается, вы знаете, когда его нужно выпускать на замену?

– Конечно, я его давно знаю. Он где-то, вероятно, наигрался в футбол. Он сегодня вышел на замену, будет много ротаций, потому что у нас очень плотный календарь. Все игроки нам очень нужны.

– Многие говорят, что это проекция финала Кубка, хотя еще не сыграли полуфинал. Но ваша команда должна набирать квалификацию, а вы – амбициозный тренер. Вы бы хотели увидеть в финале, если удастся пройти, именно киевское «Динамо»?

– Мы двигаемся шаг за шагом. У нас есть полуфинал, мы будем серьезно готовиться. Мы не знаем, кто выйдет в финал. Игра состоит из одного матча.

– Уже знаете, где пройдет финал?

– Пишут о Львове, там хороший стадион, очень хороший вариант для финала.