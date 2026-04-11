В ожидании Алькараса. Синнер стал финалистом Мастерса в Монте-Карло

Второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер стал первым финалистом грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Янник обыграл представителя Германии, третью ракетку мира Александра Зверева в двух сетах за 1 час и 23 минуты – 6:1, 6:4.

Счет очных встреч игроков – 9:4 в пользу итальянца.

Янник обыграл немца восьмой раз подряд.

Синнер обыграл Зверева в третьем полуфинале подряд на Мастерсах в этом году.

Янник вышел в 36-й финал в карьере. На уровне Мастерса – это 12-й финал и второй на грунте. Итальянец также вышел во все финалы тысячников этого сезона, повторив показатели Новака Джоковича в 2015 году, Рафаэля Надаля в 2011 году и Роджера Федерера в 2006 году.

В финале Мастерса Синнер сыграет с победителем поединка Карлос Алькарас – Валентен Вашеро.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, полуфинал

Александр Зверев [3] – Янник Синнер [2] – 1:6, 4:6

