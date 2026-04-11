Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  В ожидании Алькараса. Синнер стал финалистом Мастерса в Монте-Карло
ATP
11 апреля 2026, 16:10 | Обновлено 11 апреля 2026, 17:11
268
0

В ожидании Алькараса. Синнер стал финалистом Мастерса в Монте-Карло

Янник переиграл Александра Зверева в двух сетах

11 апреля 2026, 16:10 | Обновлено 11 апреля 2026, 17:11
268
0
В ожидании Алькараса. Синнер стал финалистом Мастерса в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Второй номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер стал первым финалистом грунтового турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

Янник обыграл представителя Германии, третью ракетку мира Александра Зверева в двух сетах за 1 час и 23 минуты – 6:1, 6:4.

Счет очных встреч игроков – 9:4 в пользу итальянца.

Янник обыграл немца восьмой раз подряд.

Синнер обыграл Зверева в третьем полуфинале подряд на Мастерсах в этом году.

Янник вышел в 36-й финал в карьере. На уровне Мастерса – это 12-й финал и второй на грунте. Итальянец также вышел во все финалы тысячников этого сезона, повторив показатели Новака Джоковича в 2015 году, Рафаэля Надаля в 2011 году и Роджера Федерера в 2006 году.

В финале Мастерса Синнер сыграет с победителем поединка Карлос Алькарас – Валентен Вашеро.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт, полуфинал

Александр Зверев [3] – Янник Синнер [2] – 1:6, 4:6

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Инфографика

Янник Синнер Александр Зверев ATP Монте-Карло
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем