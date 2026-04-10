Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ВИДЕО. Град работе – не помеха. Динамо готовится к матчу с Металлистом 1925
Украина. Премьер лига
10 апреля 2026, 20:59 | Обновлено 10 апреля 2026, 21:40
211
0

ВИДЕО. Град работе – не помеха. Динамо готовится к матчу с Металлистом 1925

Киевская команда провела тренировку накануне поединка 23-го тура УПЛ

10 апреля 2026, 20:59 | Обновлено 10 апреля 2026, 21:40
211
0
ВИДЕО. Град работе – не помеха. Динамо готовится к матчу с Металлистом 1925
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо продолжает подготовку к матчу 23-го тура чемпионата Украины против Металлиста 1925, который состоится 10 апреля в 15:30.

Очередная тренировка команды прошла на клубной базе в Вите-Литовской. Погодные условия оказались непростыми – во время занятия пошел град, однако это не помешало футболистам провести насыщенную работу.

Несмотря на непогоду, игроки выполнили полную программу тренировки и продолжили подготовку к ближайшему поединку. Атмосфера на занятии оставалась позитивной, а футболисты работали с хорошим настроением.

В клубном видео также комментарий дал Владислав Кабаев, который поделился мыслями относительно готовности команды к будущей игре с Металлистом 1925.

ВИДЕО. Град работе – не помеха. Динамо готовится к матчу с Металлистом 1925

Фотогалерея

Динамо Киев видео чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Динамо тренировка погода (дождь, снег и другое) Игорь Костюк Владислав Кабаев
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем