ВИДЕО. Град работе – не помеха. Динамо готовится к матчу с Металлистом 1925
Киевская команда провела тренировку накануне поединка 23-го тура УПЛ
Киевское Динамо продолжает подготовку к матчу 23-го тура чемпионата Украины против Металлиста 1925, который состоится 10 апреля в 15:30.
Очередная тренировка команды прошла на клубной базе в Вите-Литовской. Погодные условия оказались непростыми – во время занятия пошел град, однако это не помешало футболистам провести насыщенную работу.
Несмотря на непогоду, игроки выполнили полную программу тренировки и продолжили подготовку к ближайшему поединку. Атмосфера на занятии оставалась позитивной, а футболисты работали с хорошим настроением.
В клубном видео также комментарий дал Владислав Кабаев, который поделился мыслями относительно готовности команды к будущей игре с Металлистом 1925.
ВИДЕО. Град работе – не помеха. Динамо готовится к матчу с Металлистом 1925
