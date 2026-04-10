ВИДЕО. Град работе – не помеха. Динамо готовится к матчу с Металлистом 1925

Киевское Динамо продолжает подготовку к матчу 23-го тура чемпионата Украины против Металлиста 1925, который состоится 10 апреля в 15:30.

Очередная тренировка команды прошла на клубной базе в Вите-Литовской. Погодные условия оказались непростыми – во время занятия пошел град, однако это не помешало футболистам провести насыщенную работу.

Несмотря на непогоду, игроки выполнили полную программу тренировки и продолжили подготовку к ближайшему поединку. Атмосфера на занятии оставалась позитивной, а футболисты работали с хорошим настроением.

В клубном видео также комментарий дал Владислав Кабаев, который поделился мыслями относительно готовности команды к будущей игре с Металлистом 1925.

