КАБАЕВ: «Надеюсь в ближайшее время вернуть на поле в составе Динамо»

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев рассказал о восстановлении после недавней травмы и подписании нового контракта с клубом.

– Сегодня была интересная и насыщенная тренировка. Расскажите о своем состоянии и состоянии команды.

– Состояние хорошее. Конечно, в предыдущей игре результат был не тот, на который мы рассчитывали, но атмосфера в команде хорошая. Вы видели, что мы тренировались с улыбкой, с хорошей энергией.

Я чувствую себя хорошо, но всегда хочется чувствовать себя лучше. В психологическом плане все хорошо, а в физическом еще есть над чем работать. Я остаюсь дорабатывать после тренировок, хожу в зал с тренером – делаю все, чтобы как можно быстрее вернуться в стартовый состав или выходить на замену.

– Сколько времени вам понадобилось, чтобы оправиться после повреждения? Дополнительная работа после тренировок является следствием этой травмы?

– Да, я пропустил довольно много времени, пропустил почти все сборы, поэтому как такового фундамента не было. Я сейчас вижу, как ребята в форме, а мне немного тяжеловато, я еще не пришел в себя так сказать. Поэтому остаюсь работать после тренировки, делаю беговую работу, в выходные дни приезжаю дорабатывать, потому что я понимаю, что это в моих интересах – играть и помогать команде. Я надеюсь, что в ближайшее время я вернусь на поле.

– Недавно вы подписали новый контракт с «Динамо». Расскажите о своих эмоциях от этого.

– Я здесь чувствую себя как дома, меня здесь все знают, и я знаю ребят, и Киев для меня сейчас как родной город. Так что, конечно, я хотел остаться. У меня такой возраст, что я здесь уже как «старичок» так сказать, нас мало осталось (улыбается). Я чувствую себя здесь как в семье, поэтому я очень счастлив, что остался в команде. Я хочу не остаться на этом уровне, а прогрессировать. Я знаю, что я могу прибавлять. Я счастлив, что я здесь.