В воскресенье, 12 апреля, состоится поединок 23-го тура Первой лиги Украины между «Ингульцем» и «Металлургом». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Ингулец

Первая часть сезона прошла для коллектива довольно неплохо, однако после зимнего перерыва результаты клуба пошли ко дну. В общей сложности, за 22 игры Первой лиги «Ингульцу» удалось набрать 36 баллов, благодаря которым он пока находится на 5-м месте турнирной таблицы. Расстояние от зоны плей-офф еще не велико – всего 4 зачетных пункта.

В Кубке Украины петровцам удалось дойти до четвертьфинала, одолев на своем пути «Карбон», «Подолье» и «Ингулец». Однако в 1/4 коллектив вылетел от «Динамо Киев» со счетом 2:0.

Металлург

У запорожской команды в этом сезоне все идет совсем кувырком. После 22 матчей Первой лиги на балансе «Металлурга» всего 14 баллов, из-за чего он и находится на последнем, 16-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны за 8 туров до завершения основного этапа чемпионата составляет уже 9 баллов, поэтому надежды клуба на спасение становятся все более призрачными.

Национальный кубок «Металлург» покинул еще на стадии 1/16 финала, проиграв в серии пенальти «Фениксу-Мариуполю» после ничьей 1:1 по итогам основного времени.

Личные встречи

Начиная с 2023 коллективы играли между собой 4 раза. В 2-х матчах победил «Ингулец», а еще 2 поединка завершились вничью.

Интересные факты

«Металлург» забил всего 13 голов в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой показатель среди всех команд.

«Ингулец» проиграл в каждом из 5 официальных матчей 2026 года с общим счетом 11:0.

«Металлург» пропустил 41 гол в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.

