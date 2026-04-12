Ингулец – Металлург З – 0:0. Так и не смогли забить. Видеообзор матча

В воскресенье, 12 апреля, состоялся поединок 23-го тура Первой лиги. «Ингулец» на своем поле принимал запорожский «Металлург». Команды не порадовали забитыми мячами.

«Ингулец» неудачно начал весеннюю часть сезона. Команда Василия Кобина проиграла четыре матча чемпионата подряд, не забив в них ни одного мяча.

Не смог забить «Ингулец» и в ворота «Металлурга». Правда и запорожский клуб не смог открыть счет. Поединок завершился нулевой ничьей.

Первая лига. 23-й тур. Петрово. 12 апреля

«Ингулец» (Петрово) – «Металлург» (Запорожье) – 0:0

