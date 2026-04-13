Василий КОБИН: «Команда улучшается с каждой игрой, это видно»

В поединке 23-го тура Первой лиги «Ингулец» на своем поле сыграл вничью 0:0 с запорожским «Металлургом». Результат матча прокомментировал тренер «Ингульца» Василий Кобин.

«Что касается матча, то, конечно, хотели победить и, возможно, мы были ближе к победе, потому что создали два стопроцентных момента. Это как минимум. Команда улучшается с каждой игрой, это видно. Недостает немного мастерства ребятам. Хотели победить, потому что стартовая игра на новом стадионе и, конечно, хотели обрадовать болельщиков, но не получилось. Но ничего, двигаемся дальше, будем набирать очки в следующих матчах, и я надеюсь, что будут победы.

И я говорю про 100% моменты. Это Жени Профатило удар головой. Близкое расстояние и без сопротивления. Нужно нападающему такие голы забивать. Второй момент – это 4 метра до ворот, или даже 2 метра до ворот, нужно было в касание наносить удар. А Саня Евтушенко – это хорошая атака 3 в 2, там технический брак. Я его к стопроцентному моменту не отношу, но это действительно голевой момент. Мы должны такие голы забивать. Игроки с определенным опытом и определенной квалификацией такие мячи должны забивать. Если мы там смотрим на качественные и хорошие команды, то они такие моменты решают и они забивают. У нас сейчас это не получается. Либо нам мешает нехватка мастерства, либо нам мешает наша молодость и неуверенность в своих силах. Но еще раз повторюсь, команда с каждой игрой улучшается. Физическое состояние команды достаточно на высоком уровне, потому что мы держали высокий ритм, мы давили на ворота. Опять же качество поля где-то возможно помешало нам, но это уже история. Двигаемся дальше. Хочу только одно – поздравить Запорожье с набранным баллом.

И я считаю, что потенциал у этой команды есть. И потенциал действительно в какой-то степени не ограниченный. Потому что у нас очень много игроков, которым только по 19-20 лет. Есть немного игроки постарше – это 22-23 года. У них есть потенциал. Самое главное, что когда они начнут верить, уже их тогда никто не остановит. Я уверен, что это время придет. А рано или поздно – конечно, хотелось, чтобы он был рано, но пока не выходит.

Я доволен всей командой. Мы понимаем, что это третья игра за восьмой день и некоторые игроки провели тяжелую игру в Одессе. И где-то им не хватает восстановления, но они вышли, отдали все силы. У нас не было судорог. Наши ребята выдержали все 90 минут. Они давили на соперника. Много было борьбы, потому что стиль Запорожья – это вертикальная игра. Это много длинных передач и нужно было навязывать борьбу, но мы выдержали. И ребята проявили себя очень хорошо. Мы сделали определенную ротацию, позволили другим игрокам проявить свои качества», – сказал Василий Кобин.