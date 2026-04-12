Снова не забили. Ингулец сыграл вничью с запорожским Металлургом
В воскресенье, 12 апреля, состоялся матч 23-го тура Первой лиги. «Ингулец» на своем поле принимал запорожский «Металлург».
«Ингулец» неудачно начал весеннюю часть сезона. Команда Василия Кобина проиграла четыре матча чемпионата подряд, не забив в них ни одного мяча.
Не смог забить «Ингулец» и в ворота «Металлурга». Правда и запорожский клуб не смог открыть счет. Поединок завершился нулевой ничьей.
Первая лига. 23-й тур. Петрово.12 апреля
«Ингулец» (Петрово) – «Металлург» (Запорожье) – 0:0
Видеозапись матча
