  4. Снова не забили. Ингулец сыграл вничью с запорожским Металлургом
Первая лига
Ингулец
12.04.2026 13:00 – FT 0 : 0
Металлург Зп
Украина. Первая лига
12 апреля 2026, 15:12 | Обновлено 12 апреля 2026, 15:14
Снова не забили. Ингулец сыграл вничью с запорожским Металлургом

Поединок «Ингулец» – «Металлург» Запорожье завершился со счетом 0:0

ФК Металлург

В воскресенье, 12 апреля, состоялся матч 23-го тура Первой лиги. «Ингулец» на своем поле принимал запорожский «Металлург».

«Ингулец» неудачно начал весеннюю часть сезона. Команда Василия Кобина проиграла четыре матча чемпионата подряд, не забив в них ни одного мяча.

Не смог забить «Ингулец» и в ворота «Металлурга». Правда и запорожский клуб не смог открыть счет. Поединок завершился нулевой ничьей.

Первая лига. 23-й тур. Петрово.12 апреля

«Ингулец» (Петрово) – «Металлург» (Запорожье) – 0:0

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлург Запорожье Ингулец
Сергей Турчак
Сергей Турчак
