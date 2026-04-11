ATP11 апреля 2026, 20:44 | Обновлено 11 апреля 2026, 22:15
Алькарас и Музетти. Состоялся жребий турнира ATP 500 в Барселоне
Грунтовый пятисотник в Барселоне пройдет с 13 по 19 апреля
Стали известны результаты жеребьевки на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне (Испания), который пройдет с 13 по 19 апреля.
Топ-8 сеяных игроков и их соперники в первом круге:
- Карлос Алькарас (Испания) [1] – квалифайер
- Лоренцо Музетти (Италия) [2] – Мартин Ландалус (Испания) [WC]
- Алекс де Минаур (Австралия) [3] – квалифайер
- Карен Хачанов [4] – Камило Уго Карабельи (Аргентина)
- Андрей Рублев [5] – Мариано Навоне (Аргентина)
- Валентен Вашеро (Монако) [6] – Теренс Атман (Франция)
- Кэмерон Норри (Великобритания) [7] – Стэн Вавринка (Швейцария) [WC]
- Джек Дрейпер (Великобритания) [8] – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)
Представитель Канады Феликс Оже-Альяссим ( ATP 7) и норвежец Каспер Рууд ( ATP 12) снялись с соревнований накануне жеребьевки.
Обладетели wild card:
- Мартин Ландалус (Испания)
- Стэн Вавринка (Швейцария)
Возможны четвертьфиналы по посеву:
- Карлос Алькарас (Испания) [1] – Андрей Рублев [5]
- Алекс де Минаур (Австралия) [3] – Джек Дрейпер (Великобритания) [8]
- Карен Хачанов [4] – Кэмерон Норри (Великобритания) [7]
- Лоренцо Музетти (Италия) [2] – Валентен Вашеро (Монако) [6]
Прошлогодний чемпион пятисотника в Барселоне – Хольгер Руне.
Сетка турнира
