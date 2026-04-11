Алькарас и Музетти. Состоялся жребий турнира ATP 500 в Барселоне

Стали известны результаты жеребьевки на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне (Испания), который пройдет с 13 по 19 апреля.

Топ-8 сеяных игроков и их соперники в первом круге:

Карлос Алькарас (Испания) [1] – квалифайер

Лоренцо Музетти (Италия) [2] – Мартин Ландалус (Испания) [WC]

Алекс де Минаур (Австралия) [3] – квалифайер

Карен Хачанов [4] – Камило Уго Карабельи (Аргентина)

Андрей Рублев [5] – Мариано Навоне (Аргентина)

Валентен Вашеро (Монако) [6] – Теренс Атман (Франция)

Кэмерон Норри (Великобритания) [7] – Стэн Вавринка (Швейцария) [WC]

Джек Дрейпер (Великобритания) [8] – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

Представитель Канады Феликс Оже-Альяссим ( ATP 7) и норвежец Каспер Рууд ( ATP 12) снялись с соревнований накануне жеребьевки.

Обладетели wild card:

Мартин Ландалус (Испания)

Стэн Вавринка (Швейцария)

Возможны четвертьфиналы по посеву:

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Андрей Рублев [5]

Алекс де Минаур (Австралия) [3] – Джек Дрейпер (Великобритания) [8]

Карен Хачанов [4] – Кэмерон Норри (Великобритания) [7]

Лоренцо Музетти (Италия) [2] – Валентен Вашеро (Монако) [6]

Прошлогодний чемпион пятисотника в Барселоне – Хольгер Руне.

Сетка турнира