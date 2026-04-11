11 апреля 2026, 20:44 | Обновлено 11 апреля 2026, 22:15
Алькарас и Музетти. Состоялся жребий турнира ATP 500 в Барселоне

Грунтовый пятисотник в Барселоне пройдет с 13 по 19 апреля

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Стали известны результаты жеребьевки на грунтовом турнире ATP 500 в Барселоне (Испания), который пройдет с 13 по 19 апреля.

Топ-8 сеяных игроков и их соперники в первом круге:

  • Карлос Алькарас (Испания) [1] – квалифайер
  • Лоренцо Музетти (Италия) [2] – Мартин Ландалус (Испания) [WC]
  • Алекс де Минаур (Австралия) [3] – квалифайер
  • Карен Хачанов [4] – Камило Уго Карабельи (Аргентина)
  • Андрей Рублев [5] – Мариано Навоне (Аргентина)
  • Валентен Вашеро (Монако) [6] – Теренс Атман (Франция)
  • Кэмерон Норри (Великобритания) [7] – Стэн Вавринка (Швейцария) [WC]
  • Джек Дрейпер (Великобритания) [8] – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

Представитель Канады Феликс Оже-Альяссим ( ATP 7) и норвежец Каспер Рууд ( ATP 12) снялись с соревнований накануне жеребьевки.

Обладетели wild card:

  • Мартин Ландалус (Испания)
  • Стэн Вавринка (Швейцария)

Возможны четвертьфиналы по посеву:

  • Карлос Алькарас (Испания) [1] – Андрей Рублев [5]
  • Алекс де Минаур (Австралия) [3] – Джек Дрейпер (Великобритания) [8]
  • Карен Хачанов [4] – Кэмерон Норри (Великобритания) [7]
  • Лоренцо Музетти (Италия) [2] – Валентен Вашеро (Монако) [6]

Прошлогодний чемпион пятисотника в Барселоне – Хольгер Руне.

Сетка турнира

ВИДЕО. Алькарас пришел на тренировку через час после полуфинальной битвы
Синкарас – первый финал сезона. Алькарас стал финалистом в Монте-Карло
Вашеро одолел демона. Определены все полуфиналисты в Монте-Карло
Жеребьевка WTA 250 в Руане. Костюк и Олейникова получили первых соперниц
Теннис | 11 апреля 2026, 20:35 1
Жеребьевка WTA 250 в Руане. Костюк и Олейникова получили первых соперниц
Жеребьевка WTA 250 в Руане. Костюк и Олейникова получили первых соперниц

Марта сыграет против Диан Парри, Александра встретится с Лилли Таггер

У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
Футбол | 11 апреля 2026, 09:08 9
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину

Стало известно, почему президент «Динамо» не посетил похороны Луческу

Две красные и много напряжения. Карпаты победили Александрию
Футбол | 11.04.2026, 14:58
Две красные и много напряжения. Карпаты победили Александрию
Две красные и много напряжения. Карпаты победили Александрию
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
Футбол | 11.04.2026, 04:32
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
В Динамо заявили, что судья помог Шахтеру выиграть матч
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Футбол | 11.04.2026, 18:14
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Популярные новости
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
10.04.2026, 09:18 5
Футбол
Бивол ответил z-патриотам, какие у него отношения с Усиком
Бивол ответил z-патриотам, какие у него отношения с Усиком
10.04.2026, 00:10 6
Бокс
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
ФОТО. «Четыре раза за ночь»: экс-жена звезды НБА рассказала правду
11.04.2026, 01:33 2
Баскетбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 4
Футбол
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
09.04.2026, 21:39 2
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
10.04.2026, 09:23 21
Футбол
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 194
Футбол
