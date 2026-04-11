Жребий ATP 500 в Мюнхене. С кем сыграет Зверев и Шелтон в первом круге?

Стали известны результаты жеребьевки на грунтовом турнире ATP 500 в Мюнхене (Германия), который пройдет с 13 по 19 апреля.

Топ-8 сеяных игроков и их соперники в первом круге:

Александр Зверев (Германия) [1] – Миомир Кецманович (Сербия)

Бен Шелтон (США) [2] – квалифайер

Александр Бублик (Казахстан) [3] – Хуберт Хуркач (Польша)

Флавио Коболли (Италия) [4] – Мартон Фучович (Венгрия)

Франсиско Черундоло (Аргентина) [5] – Ян-Леннард Штруфф (Германия) [WC]

Лучано Дардери (Италия) [6] – Чжан Чжичжєнь (Китай)

Артур Риндеркнеш (Франция) [7] – Алекс Микельсен (США)

Таллон Грикспор (Нидерланды) [8] – Денис Шаповалов (Канада)

Обладетели wild card:

Джастин Энгель (Германия)

Ян-Леннард Штруфф (Германия)

Александр Блокс (Бельгия)

Возможны четвертьфиналы по посеву:

Александр Зверев (Германия) [1] – Франсиско Черундоло (Аргентина) [5]

Флавио Коболли (Италия) [4] – Лучано Дардери (Италия) [6]

Александр Бублик (Казахстан) [3] – Таллон Грикспор (Нидерланды) [8]

Бен Шелтон (США) [2] – Артур Риндеркнеш (Франция) [7]

Действующий чемпион пятисотника в Германии – Александр Зверев.

