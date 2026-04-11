  4. Жребий ATP 500 в Мюнхене. С кем сыграет Зверев и Шелтон в первом круге?
11 апреля 2026, 22:02 | Обновлено 11 апреля 2026, 22:15
Жребий ATP 500 в Мюнхене. С кем сыграет Зверев и Шелтон в первом круге?

Турнир в Германии пройдет с 13 по 19 апреля

11 апреля 2026, 22:02 | Обновлено 11 апреля 2026, 22:15
24
0
Жребий ATP 500 в Мюнхене. С кем сыграет Зверев и Шелтон в первом круге?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Стали известны результаты жеребьевки на грунтовом турнире ATP 500 в Мюнхене (Германия), который пройдет с 13 по 19 апреля.

Топ-8 сеяных игроков и их соперники в первом круге:

  • Александр Зверев (Германия) [1] – Миомир Кецманович (Сербия)
  • Бен Шелтон (США) [2] – квалифайер
  • Александр Бублик (Казахстан) [3] – Хуберт Хуркач (Польша)
  • Флавио Коболли (Италия) [4] – Мартон Фучович (Венгрия)
  • Франсиско Черундоло (Аргентина) [5] – Ян-Леннард Штруфф (Германия) [WC]
  • Лучано Дардери (Италия) [6] – Чжан Чжичжєнь (Китай)
  • Артур Риндеркнеш (Франция) [7] – Алекс Микельсен (США)
  • Таллон Грикспор (Нидерланды) [8] – Денис Шаповалов (Канада)

Обладетели wild card:

  • Джастин Энгель (Германия)
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия)
  • Александр Блокс (Бельгия)

Возможны четвертьфиналы по посеву:

  • Александр Зверев (Германия) [1] – Франсиско Черундоло (Аргентина) [5]
  • Флавио Коболли (Италия) [4] – Лучано Дардери (Италия) [6]
  • Александр Бублик (Казахстан) [3] – Таллон Грикспор (Нидерланды) [8]
  • Бен Шелтон (США) [2] – Артур Риндеркнеш (Франция) [7]

Действующий чемпион пятисотника в Германии – Александр Зверев.

Сетка турнира

