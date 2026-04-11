ATP11 апреля 2026, 22:02 | Обновлено 11 апреля 2026, 22:15
Жребий ATP 500 в Мюнхене. С кем сыграет Зверев и Шелтон в первом круге?
Турнир в Германии пройдет с 13 по 19 апреля
Стали известны результаты жеребьевки на грунтовом турнире ATP 500 в Мюнхене (Германия), который пройдет с 13 по 19 апреля.
Топ-8 сеяных игроков и их соперники в первом круге:
- Александр Зверев (Германия) [1] – Миомир Кецманович (Сербия)
- Бен Шелтон (США) [2] – квалифайер
- Александр Бублик (Казахстан) [3] – Хуберт Хуркач (Польша)
- Флавио Коболли (Италия) [4] – Мартон Фучович (Венгрия)
- Франсиско Черундоло (Аргентина) [5] – Ян-Леннард Штруфф (Германия) [WC]
- Лучано Дардери (Италия) [6] – Чжан Чжичжєнь (Китай)
- Артур Риндеркнеш (Франция) [7] – Алекс Микельсен (США)
- Таллон Грикспор (Нидерланды) [8] – Денис Шаповалов (Канада)
Обладетели wild card:
- Джастин Энгель (Германия)
- Ян-Леннард Штруфф (Германия)
- Александр Блокс (Бельгия)
Возможны четвертьфиналы по посеву:
- Александр Зверев (Германия) [1] – Франсиско Черундоло (Аргентина) [5]
- Флавио Коболли (Италия) [4] – Лучано Дардери (Италия) [6]
- Александр Бублик (Казахстан) [3] – Таллон Грикспор (Нидерланды) [8]
- Бен Шелтон (США) [2] – Артур Риндеркнеш (Франция) [7]
Действующий чемпион пятисотника в Германии – Александр Зверев.
Сетка турнира
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 апреля 2026, 07:57 6
У тренера обнаружили лейкоз
Футбол | 11 апреля 2026, 17:22 8
Преображение львовской команды
Футбол | 11.04.2026, 01:42
Теннис | 11.04.2026, 21:20
Бокс | 11.04.2026, 15:21
