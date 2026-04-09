  4. Илья МАРЧЕНКО: «Шутили со Стаховским, что можем делать вторую команду»
Кубок Билли Джин Кинг
09 апреля 2026, 16:10 | Обновлено 09 апреля 2026, 16:11
Svitolina Foundation. Илья Марченко

Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко в эксклюзивном комментарии для Sport.ua оценил результаты жеребьевки противостояния Кубка Билли Джин Кинг против Польши, а также рассказал о своем проекте:

– Прокомментируйте, пожалуйста, результаты жеребьевки. Вы ожидали Хвалинскую. Что удивило больше всего?

– Пожалуй, только это. Потом уже решалось, кто будет играть первый матч. Возможно, для нас было бы лучше, чтобы начинала Элина, но, возможно, и нет. Здесь очень трудно сказать. Мы готовы, мы готовились ко всем соперницам. Да, с нашей точки зрения, логично было поставить Хвалиньскую именно против Элины, но что есть, то есть, и мы довольны жеребьевкой в целом.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает поединок Украина – Польша!

– Общался с Надеждой и Людмилой. Они сказали, что вы вроде как утвердили, что они будут играть вместе. Возможны ли в процессе еще изменения?

– Мы будем думать, что делать после матчей в пятницу. Конечно, я могу их заменить. У меня есть шанс на замену. Очень жаль, что они раскрыли наш план (смеется). Но да, это основной вариант на сегодня.

– Сергей Стаховский вместе со сборной. Планируются ли еще какие-то звездные гости? Может, Леся приедет?

– На данный момент это, пожалуй, знает менеджмент лучше, чем я, поэтому я не могу ответить на этот вопрос.

– Что касается ваших личных выступлений, вы говорили, что, возможно, уже не стоит ждать ваших матчей, но все может быть. Есть ли какие-то дальнейшие планы? Что после Кубка Билли Джона Кинга будете делать?

– Скажем так, наверное, все настоящие мои фаны знают, что я уже активно не участвую в турнирах, не играю. Я очень люблю эту игру, поэтому когда выпадает возможность, как было в Анталии, что это был комбинированный турнир и я мог сыграть пару матчей даже на ITF, то я с удовольствием это делаю. Жаль, но здоровье уже не позволяет делать больше. Сейчас я занимаюсь своим проектом – IM Tennis. Это профессиональная команда поддержки теннисистов. В моей команде несколько теннисных тренеров, команда по фитнесу и команда реабилитации, то есть физиотерапии. И я сейчас буду развивать этот проект. Именно туда направляю свои силы.

– А если не секрет, как именно этот проект будет функционировать? Вас нанимают теннисисты и вы вместе занимаетесь?

– Да. Когда ты становишься профессиональным теннисистом, у тебя есть выбор. То есть ты тренируешься в академии или нанимаешь частного специалиста. В академии главная цель – это заработать деньги, это большой объем игроков, поэтому иногда они экономят на специалистах, возможно, берут тренеров не самого высокого класса, или, например, на фитнес-тренировках занимаются много игроков с одним тренером. А когда ты идешь к частному специалисту, то там уже цена очень растет. И это я как теннисист в прошлом могу сказать – это очень большие деньги. Поэтому мы пытаемся немного изменить эту систему, немного найти где-то золотую середину. У нас будет команда специалистов частного уровня, но это все же будет не частный коучинг, а мы будем работать всей командой. Сейчас у нас уже тренируются Катарина Завацкая, Анастасия Соболева и Надежда Киченок. В основном мы базируемся в Братиславе, но имеем планы развиваться и дальше по всему миру.

– Сейчас многие топовые украинские теннисистки проводят топовый сезон: Дарья Снигур, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцова, есть Даяна Ястремская. Вы говорили, что приглашали некоторых игроков, но это уже был их выбор ехать или не ехать в сборную. Если не секрет, кого приглашали и кого рассматривали?

– Я рассматривал абсолютно всех. У нас очень глубокий состав. Мы даже шутили с Сергеем Стаховским, что можем создать вторую команду и тоже будем среди элиты мирового женского тенниса. Но я не хотел бы обнародовать, с кем я веду переговоры. Считаю, что это должно оставаться внутри команды.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО «СЛОТС Ю.ЭЙ.» Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.

Илья Марченко Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису Украина - Польша эксклюзив Сергей Стаховский
