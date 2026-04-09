  4. Илья МАРЧЕНКО: «Честно говоря, нас немного удивила Польша своей заявкой»
Кубок Билли Джин Кинг
09 апреля 2026, 14:34 | Обновлено 09 апреля 2026, 14:38
461
0

Илья МАРЧЕНКО: «Честно говоря, нас немного удивила Польша своей заявкой»

Участие в пресс-конференции перед матчем КБДК также взяли Костюк и Олейникова

09 апреля 2026, 14:34 | Обновлено 09 апреля 2026, 14:38
461
0
Илья МАРЧЕНКО: «Честно говоря, нас немного удивила Польша своей заявкой»
ФТУ. Сборная Украины по теннису

9 апреля после жеребьевки матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши сине-желтые провели пресс-конференцию.

Илья Марченко: «Мы здесь с командой с понедельника, поэтому, конечно, все потренировались. Я считаю, что нам подходит этот корт – это быстрый грунт, похожий на хард. Эти условия очень подходят нашей команде.

Жеребьевка? Немного удивила нас польская команда. Мы не ожидали, что Катажина Кава будет вторым номером. Думали, что будет Майя Хвалинская. Но мы хорошо изучили всех игроков, поэтому мы готовы. С нетерпением ждем завтрашнего матча».

Александра Олейникова: «Дебютный вызов в сборную? Для меня это новый и эмоциональный опыт. Тренироваться с девочками круто. Думаю, что это положительно повлияет на остаток сезона. Это новый уровень, и мне приходится улучшать, тянуть свою игру».

Марта Костюк: «Удобно ли играть первой? Я не помню, когда в последний раз играла второй. В этом плане ничего не изменилось. Я абсолютно нормально отношусь к разным ситуациям. Я готова играть как первой, так и второй. Как выпало, так и играем».

Противостояние сборных Украины и Польши состоится 10–11 апреля в польском городе Гливице. Победительницы выйдут в финальную часть КБДК-2026.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 0
