Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша
10 и 11 апреля украинки и польки разыграют путевку в финальную часть турнира
9 апреля в Муниципальном Пальмовом доме в Гливице (павильон аквариума) состоялась жеребьевка матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.
Поединки пройдут 10 и 11 апреля на грунтовом корте арены PreZero Arena Gliwice. В первый игровой день (старт – в 16:00) будет сыграно два одиночных матча, а во второй (старт – в 12:00) запланировано три игры (одна парня и две одиночные). Для общей победы небходимо набрать три очка.
Победительницы противостояния завоюют путевку в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026. Решаюащя стадия пройдет в сентябре в Шэньчжэне, Китай.
Украина – Польша. Квалификация Кубка Билли Джин Кинг
Пятница, 10 апреля (16:00)
- Марта Костюк – Магда Линетт
- Элина Свитолина – Катажина Кава
Суббота, 11 апреля (12:00)
- Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньска / Катажина Кава
- Элина Свитолина – Магда Линетт
- Марта Костюк – Катажина Кава
Капитан сборной Украины – Илья Марченко. Капитан сборной Польши – Давид Цельт.
