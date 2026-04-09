Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша
09 апреля 2026, 11:20 | Обновлено 09 апреля 2026, 11:31
705
Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша

10 и 11 апреля украинки и польки разыграют путевку в финальную часть турнира

09 апреля 2026, 11:20 | Обновлено 09 апреля 2026, 11:31
705
Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша

9 апреля в Муниципальном Пальмовом доме в Гливице (павильон аквариума) состоялась жеребьевка матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.

Поединки пройдут 10 и 11 апреля на грунтовом корте арены PreZero Arena Gliwice. В первый игровой день (старт – в 16:00) будет сыграно два одиночных матча, а во второй (старт – в 12:00) запланировано три игры (одна парня и две одиночные). Для общей победы небходимо набрать три очка.

Победительницы противостояния завоюют путевку в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026. Решаюащя стадия пройдет в сентябре в Шэньчжэне, Китай.

Украина – Польша. Квалификация Кубка Билли Джин Кинг

Пятница, 10 апреля (16:00)

  • Марта Костюк – Магда Линетт
  • Элина Свитолина – Катажина Кава

Суббота, 11 апреля (12:00)

  • Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньска / Катажина Кава
  • Элина Свитолина – Магда Линетт
  • Марта Костюк – Катажина Кава

Капитан сборной Украины – Илья Марченко. Капитан сборной Польши – Давид Цельт.

Якщо рахунок стане 3-0,надуть можливість зіграти тим,хто не грав,хоча б один матч?
