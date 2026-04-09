КОСТЮК: «Если поеду в Штутгарт, снова в первых кругах буду играть с топ-10»

Вторая ракетка Украины Марта Костюк дала эксклюзивный комментарий для Sport.ua после жеребьевки матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против сборной Польши:

Об итогах жеребьевки: «Я играю первой. Для меня ничего не изменилось. Последние несколько лет я всегда играю первой. Что касается жеребьевки — для нас это было немного неожиданно, но мы знаем, что все может измениться. Завтра они могут заменить игрока, и мы готовы к любым сценариям. Будем уже разговаривать после матча Элины».

О покрытии на арене: «По сравнению с первым днем, думаю, что немного есть изменения [в первый игровой день было мало грунта]. Мы уже адаптировались. Будем играть уже как есть».

Почему выбрала Руан, а не Штутгарт: «Потому что из-за моего рейтинга на всех тысячниках в третьем круге я буду играть против теннисисток топ-5. Это просто такая жеребьевка, я ничего с этим поделать не могу. Если я поеду в Штутгарт, то снова в первом или втором круге буду играть против теннисистки из топ-10. Это все, конечно, хорошо – я люблю играть на сильных турнирах, но иногда нужно немного пространства для себя, чтобы просто сыграть несколько матчей и не быть все время под давлением соперника. Я все равно против топ-10 выхожу не фавориткой. Я люблю играть в Штутгарте, это было непростое решение, я там играла в финале. Но на этот раз решила поступить так».

О поражениях от Елены Рибакиной: «Изменится ли результат в потенциальном третьем матче против Елены в этом сезоне? Если бы я знала, я бы сказала. Я делаю все, что могу. Я считаю, что оба матча были очень хорошими, особенно тот, что был в Индиан-Уэллс. Я была не так далека от победы — и статистически, и по счету. Ну, есть причина, по которой она сейчас игрок №2 в мире. А я делаю все, что в моих силах».

10 апреля Костюк откроет противостояние Украины и Польши матчем против Магды Линетт (не ранее 17:00).

