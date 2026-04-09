Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  КОСТЮК: «Если поеду в Штутгарт, снова в первых кругах буду играть с топ-10»
Кубок Билли Джин Кинг
09 апреля 2026, 15:14 | Обновлено 09 апреля 2026, 15:19
Эксклюзивный комментарий Марты для Sport.ua после жеребьевки матча Украина – Польша

ФТУ. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк дала эксклюзивный комментарий для Sport.ua после жеребьевки матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против сборной Польши:

Об итогах жеребьевки: «Я играю первой. Для меня ничего не изменилось. Последние несколько лет я всегда играю первой. Что касается жеребьевки — для нас это было немного неожиданно, но мы знаем, что все может измениться. Завтра они могут заменить игрока, и мы готовы к любым сценариям. Будем уже разговаривать после матча Элины».

О покрытии на арене: «По сравнению с первым днем, думаю, что немного есть изменения [в первый игровой день было мало грунта]. Мы уже адаптировались. Будем играть уже как есть».

Почему выбрала Руан, а не Штутгарт: «Потому что из-за моего рейтинга на всех тысячниках в третьем круге я буду играть против теннисисток топ-5. Это просто такая жеребьевка, я ничего с этим поделать не могу. Если я поеду в Штутгарт, то снова в первом или втором круге буду играть против теннисистки из топ-10. Это все, конечно, хорошо – я люблю играть на сильных турнирах, но иногда нужно немного пространства для себя, чтобы просто сыграть несколько матчей и не быть все время под давлением соперника. Я все равно против топ-10 выхожу не фавориткой. Я люблю играть в Штутгарте, это было непростое решение, я там играла в финале. Но на этот раз решила поступить так».

О поражениях от Елены Рибакиной: «Изменится ли результат в потенциальном третьем матче против Елены в этом сезоне? Если бы я знала, я бы сказала. Я делаю все, что могу. Я считаю, что оба матча были очень хорошими, особенно тот, что был в Индиан-Уэллс. Я была не так далека от победы — и статистически, и по счету. Ну, есть причина, по которой она сейчас игрок №2 в мире. А я делаю все, что в моих силах».

10 апреля Костюк откроет противостояние Украины и Польши матчем против Магды Линетт (не ранее 17:00).

Марта Костюк эксклюзив Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису Украина - Польша WTA Штутгарт WTA Руан
Даниил Агарков
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А в фіналі взагалі буде якась Уріна Забалєнка, от горе.
Ответить
0
Це стільки треба було років ,щоб це зрозуміти ?
Ответить
0
а можна брати приклад з Костюка футбольного і замість європейських міст грати в Тернополі, Житомирі та Львові
Ответить
-1
Можна ще грати турніри ITF - там взагалі суперниці з 2 чи 3 сотні. Навіщо мучити себе і напрягатися на топових турнірах?
Ответить
-2
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем