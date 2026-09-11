Сергей Стаховский демобилизировался с ЦСО «Альфа» СБУ

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский демобилизировался в запас с ЦСО «Альфа» СБУ после более чем четырех лет службы.

«Вчера, 10 сентября, командир подписал приказ о моей демобилизации в запас», – сообщил Стаховский Укринформу.

Сергей поделился, что официально проработал на разных направлениях в «Альфе» последние 2,5 года, а неофициально присоединился к центру с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Бывший теннисист решил демобилизоваться по личным причинам и в ближайшее время планирует сосредоточиться на своей винодельне Stakhovsky wines, виноградники которой находятся в Закарпатье.

В июне 2026 года Стаховский в интервью Укринформу рассказал, что в ЦСО «Альфа» занимался снаряжением боевой части на FPV-дроны, был в инженерной группе. А в течение последних почти двух лет служил в одном из подразделений «Альфы», наносящем поражение вглубь территории врага. В частности, находился в группе боевого снаряжения дронов, которыми руководили другие пилоты.

Когда началась полномасштабная война, украинский теннисист находился в Дубае вместе со своей семьей, но вернулся в Украину и присоединился к обороне государства.