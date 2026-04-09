Сергей ШИЩЕНКО: «Сегодня мы фактически выиграли битву за УПЛ»

Главный тренер Буковины Сергей Шищенко поделился эмоциями после победы своей команды над Левым Берегом (2:1) в 22 туре Первой лиги Украины

– Сергей Юрьевич, поздравляем с важной победой в центральном матче тура! Отсутствие Виталия Дахновского заставило несколько перестроить игру команды. Можно ли сказать, что сегодня Буковина нашла эффективные альтернативные решения в атаке и насколько вы довольны тем, как команда реализовала план на игру?

– Действительно, когда выпал Виталий Дахновский из-за перебора карт, а мы фактически остались без вингеров, нужно было искать схему, которая бы отвечала нашим требованиям и стилю. Сегодня мы выбрали тактическую модель 5-3-2. Это было сделано и для того, чтобы удивить соперника и закрыть пространство. Мы начали матч не совсем удачно, но с поставленной задачей справились.

Мы играли против очень качественной команды, хорошо играющей на мяче и имеющей сильных исполнителей. Благодаря этой схеме нам удалось закрыть пространство. Затем мы перестроились в нашу привычную модель игры. Я очень благодарен ребятам, что они выдержали давление – и игровое, и психологическое, ведь мы проигрывали. Они справились с этим и показали характер. Я горжусь ими. Сегодня мы фактически выиграли битву за УПЛ.

– В этом сезоне «Буковина» еще ни разу не пропускала первой и не уходила на перерыв, уступая в счете. О чем говорили с ребятами в перерыве, которые были наставления на второй тайм и за счет чего удалось переломить ход игры?

– Мы проанализировали первый тайм по видео в перерыве, показали ребятам ключевые моменты. Я акцентировал, что это наш первый подобный опыт в сезоне, поэтому нам ни в коем случае нельзя отступать от своей игры. Понимали, что нужно отыгрываться. Я сказал ребятам, что важно сохранять терпение и четко понимать, что мы делаем на поле. И я считаю, что они полностью проделали то, о чем мы договаривались. В итоге одержали очень важную победу, – сказал Шищенко.