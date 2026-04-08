Буковина выиграла и летит в УПЛ, Ворскла снова проиграла

В среду продолжился насыщенный игровой день в Первой лиге.

Лидер чемпионата и главный претендент на выход в УПЛ Буковина на своем поле обыграла Левый Берег и сделала еще один шаг к чемпионскому титулу.

Команда Сергея Шищенко набрала 60 очков и на 15 пунктов опережает Черноморец. Левый Берег остается третьим с 43 очками.

В еще одном матче Ворскла уступила Пробою и с 24 очками идет 11-й.

Первая лига. 22-й тур

Буковина – Левый Берег 2:1

Голы: Кожушко, 50, Сидней, 72 (в свои ворота) – Венделл, 24

Ворскла – Пробой 0:2

Голы: Близниченко, 11, Фесенко, 90

