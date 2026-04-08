08.04.2026 15:00 – FT 2 : 1
Украина. Первая лига08 апреля 2026, 17:13 | Обновлено 08 апреля 2026, 17:34
Буковина выиграла и летит в УПЛ, Ворскла снова проиграла
Лидер снова победил и близок к выходу в элиту
08 апреля 2026, 17:13 | Обновлено 08 апреля 2026, 17:34
647
В среду продолжился насыщенный игровой день в Первой лиге.
Лидер чемпионата и главный претендент на выход в УПЛ Буковина на своем поле обыграла Левый Берег и сделала еще один шаг к чемпионскому титулу.
Команда Сергея Шищенко набрала 60 очков и на 15 пунктов опережает Черноморец. Левый Берег остается третьим с 43 очками.
В еще одном матче Ворскла уступила Пробою и с 24 очками идет 11-й.
Первая лига. 22-й тур
Буковина – Левый Берег 2:1
Голы: Кожушко, 50, Сидней, 72 (в свои ворота) – Венделл, 24
Ворскла – Пробой 0:2
Голы: Близниченко, 11, Фесенко, 90
Ворскла проиграла двум последним командам таблицы - Металлург З и Пробий, с одинаковым счётом 0-2... Катастрофа... Ворскла, если не исчезнет, вылетит во 2-ю лигу. Ужас. Жаль полтавчан. Как буд-то кто-то издевается с команды и ее болельщиков
Буковина йде по голови динамо
