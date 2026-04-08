Буковина – Левый Берег – 2:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча

В среду, 8 апреля, в Черновцах состоялся центральный матч 22-го тура Первой лиги. «Буковина» обыграла «Левый Берег», пропустив первой.

«Буковина» чаще владела мячом, но получила гол в свои ворота. На 24-й минуте Венделл вывел «Левый Берег» вперед.

Отыгрались хозяева в начале второго тайма. На 50-й минуте Олег Кожушко сравнял счет.

Одержать победу «Буковине» помог автогол. На 71-й минуте мяч рикошетом от Сидннея влетел в ворота «Левого Берега».

Первая лига. 22-й тур. Черновцы, стадион «Буковина», 8 апреля

Буковина (Черновцы) – Левый Берег (Киев) – 2:1

Голы: Кожушко, 50, Сиднней, 71 (автогол) – Венделл, 24

