Буковина – Левый Берег – 2:1. Волевая победа. Видео голов и обзор матча
«Буковина» обыграла одного из основных конкурентов
В среду, 8 апреля, в Черновцах состоялся центральный матч 22-го тура Первой лиги. «Буковина» обыграла «Левый Берег», пропустив первой.
«Буковина» чаще владела мячом, но получила гол в свои ворота. На 24-й минуте Венделл вывел «Левый Берег» вперед.
Отыгрались хозяева в начале второго тайма. На 50-й минуте Олег Кожушко сравнял счет.
Одержать победу «Буковине» помог автогол. На 71-й минуте мяч рикошетом от Сидннея влетел в ворота «Левого Берега».
Первая лига. 22-й тур. Черновцы, стадион «Буковина», 8 апреля
Буковина (Черновцы) – Левый Берег (Киев) – 2:1
Голы: Кожушко, 50, Сиднней, 71 (автогол) – Венделл, 24
