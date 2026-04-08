В среду, 8 апреля, состоится поединок 22-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Буковина

Назвать этот сезон для «Буковины» прекрасным – не сказать ничего. После 21 тура Первой лиги Украины на балансе «желто-черных» уже 57 очков, позволяющих им находиться на вершине турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Черноморца», сейчас составляет уже 12 зачетных пунктов. Весеннюю часть сезона клуб начал с побед над «Викторией», «Прикарпатье» и «Черниговом».

Кроме этого, буковинцы уже второй раз подряд доходят до полуфинала Кубка Украины. ЮТам коллектив уже ждет противостояние с киевским «Динамо».

Левый Берег

Прошлый участник Премьер-лиги в текущем сезоне демонстрирует свое желание вернуться в элиту. За 21 матч Первой лиги Украины «Левому Берегу» удалось набрать 43 балла, что пока разрешают ему находиться на 3 месте общего зачета. Расстояние от необходимого топ-2 небольшое – 2 зачетных пункта, однако «Агробизнес» с 4-й ступени также находится на расстоянии 3-х очков.

Кубок Украины киевляне покинули на стадии 1/16 финала после минимального поражения против «Виктории Сумы». В этот коллектив удалось выбить из турнира «Кудровку».

Личные встречи

За последние 5 лет клубы встречались между собой всего один раз – в 1-м круге текущего сезона чемпионата. Тогда победу со счетом 1:3 одержала именно черновицкая команда.

Интересные факты

«Буковина» забила 49 голов в текущем сезоне Первой лиги - лучший показатель среди всех команд.

В 2/3 матчах «Левого Берега» в 2026 году было забито более 3 голов.

В последних 13 домашних играх «Буковина» одержала 12 побед.

