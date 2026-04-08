Аргентинский нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес открыл счет в четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов с «Барселоной».

На 45-й минуте встречи, которую принимает «Камп Ноу», футболист мадридской команды отличился шикарным ударом со штрафного.

За минуту до этого красную карточку за фол последней надежды получил защитник каталонского гранда Пау Кубарси. Со штрафного, который был назначен за это нарушение правил, Альварес и отличился.

ВИДЕО. Суперудар. Как Альварес открыл счет в матче Барселона – Атлетико