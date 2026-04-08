  4. Снигур успешно стартовала на турнире в Кальви, выиграв только один сет
08 апреля 2026, 22:26
Дарья прошла Селию Сервино Руис на 75-тысячнике, которая снялась после первой партии

Ladies Open Calvi Zilia. Дарья Снігур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 96) успешно стартовала на хардовом турнире ITF W75 в Кальви, Франция.

В первом раунде украинка прошла представительницу Испании Селию Сервино Руис (WTA 885), выиграв только один сет – Селия отказалась продолжать борьбу после проигранной первой партии.

ITF W75 Кальви. Хард, 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) [1] – Селия Сервина Руис (Испания) – 6:1, RET., Сервина Руис

Снигур продолжила винстрик до до шести поединков. 29 марта Дарья стала чемпионкой соревнований идентичной категории в городе Мурска-Собота, что позволило ей дебютировать в топ-100.

Во втором круге 75-тысячника в Кальви Дарья встретится с Валентиной Ризер (Швейцария, WTA 398). Ранее Снигур дважды играла против Ризер и дважды одержала победу.

