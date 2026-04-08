Нери Кастильо отличился скандальным постом к Луческу перед его смертью

У мексиканца были крайне непростые отношения с румыном

41-летний экс-форвард «Шахтера» и сборной Мексики Нери Кастильо отличился скандальным постом на своей странице в сети Instagram в адрес своего бывшего коуча в донецкой команде Мирчи Луческу, который в тот момент еще находился в критическом положении в реанимации одной из больниц Бухареста, и к которому в этот момент прибыли все ближайшие родственники, включая сына Развана.

«Я рад, что ваш сын навестил вас в этот трудный момент, которые вы переживаете, и что он рядом с вами. Вы не позволили мне быть рядом с моей матерью, когда она была в коме, и не позволили мне попрощаться с ней на похоронах. Желаю вам выздоровления и скорейшего воссоединения с семьей», – написал Кастильо, сопроводив пост смайликом со сложенными руками, имитирующими молитву.

Спустя несколько часов после того, как Кастильо опубликовал свое послание, стало известно о смерти Мирчи Луческу.

Ранее Нери Кастильо детально рассказывал о ситуации, которая якобы случилась с ним в «Шахтере», когда Мирча Луческу не отпустил мексиканца на похороны матери. Позднее сам румынский наставник публично опроверг это, заявив, что Кастильо говорил неправду.

По теме:
Игроки Галатасарая вышли на матч в футболках с изображением Луческу
Экс-защитник Шахтера спрогнозировал счет матча горняков против АЗ
Вся клубная делегация Шахтера посетит похороны Мирчи Луческу
Алексей Сливченко Источник: Marca
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Футбол | 08 апреля 2026, 08:13 0
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте
Киевское Динамо с большой радостью объявило о новом контракте

Киевляне заключили соглашение с Hisense

Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Футбол | 08 апреля 2026, 09:59 51
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд
Мудрик нашел человека, который ввел ему допинг, и подал в суд

Украинец обвиняет УАФ

Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
Теннис | 08.04.2026, 15:37
Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
Медицинский тайм-аут. Ястремская проиграла матч 1/8 финала WTA 500 в Линце
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Футбол | 08.04.2026, 08:46
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Стало известно, когда Мудрик вернется после дисквалификации
Матвей Пономаренко женился
Футбол | 08.04.2026, 19:57
Матвей Пономаренко женился
Матвей Пономаренко женился
так він же пост ДО опублікував... і чому це він про матір брехав, та ще й через роки пам'ятає про "брехню" тримає і образу..звісно він не брехав
неприємно вийшло, його обіду можна зрозуміти але це був далеко не найкращий момент щоб нею поділитись
Популярные новости
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
07.04.2026, 07:22 24
Футбол
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
Чисора объявил свое решение после поражения от Уайлдера
07.04.2026, 18:01
Бокс
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
06.04.2026, 16:23
Футбол
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
Уайлдер выбрал соперника для следующего боя, от которого отказался Усик
07.04.2026, 02:32 4
Бокс
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
У Уайлдера возникли проблемы после боя с Чисорой
07.04.2026, 00:02
Бокс
Умер Мирча Луческу
Умер Мирча Луческу
07.04.2026, 21:07 81
Футбол
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
Реал – Бавария – 1:2. Фиаско Лунина в Мадриде. Видео голов и обзор матча
08.04.2026, 04:59 5
Футбол
