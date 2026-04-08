Нери Кастильо отличился скандальным постом к Луческу перед его смертью

41-летний экс-форвард «Шахтера» и сборной Мексики Нери Кастильо отличился скандальным постом на своей странице в сети Instagram в адрес своего бывшего коуча в донецкой команде Мирчи Луческу, который в тот момент еще находился в критическом положении в реанимации одной из больниц Бухареста, и к которому в этот момент прибыли все ближайшие родственники, включая сына Развана.

«Я рад, что ваш сын навестил вас в этот трудный момент, которые вы переживаете, и что он рядом с вами. Вы не позволили мне быть рядом с моей матерью, когда она была в коме, и не позволили мне попрощаться с ней на похоронах. Желаю вам выздоровления и скорейшего воссоединения с семьей», – написал Кастильо, сопроводив пост смайликом со сложенными руками, имитирующими молитву.

Спустя несколько часов после того, как Кастильо опубликовал свое послание, стало известно о смерти Мирчи Луческу.

Ранее Нери Кастильо детально рассказывал о ситуации, которая якобы случилась с ним в «Шахтере», когда Мирча Луческу не отпустил мексиканца на похороны матери. Позднее сам румынский наставник публично опроверг это, заявив, что Кастильо говорил неправду.