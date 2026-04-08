Мирча Луческу и вера в украинский клубный футбол после Лобановского

После возобновления Украиной в 1991-м независимости отечественный клубный футбол несколько лет кряду не вызывал никаких эмоций, кроме как жалости и сострадания. Тогда игра № 1 оказалась в таком же сложнейшем положении, как и практически все отрасли экономики и жизнедеятельности. Для качественного рывка вверх и улучшения был необходим феномен. Причем, как это часто бывает у нас, не что-то аморфное, а конкретный личностный феномен – человек, способный потянуть за собой все.

Таковым в 90-х для украинского клубного футбола стал легендарный Валерий Лобановский. Вернувшись с Ближнего Востока Мэтр довольно быстро навел порядок в «Динамо», а вскоре сделал эту команду одной из сильнейших на европейском континенте. В национальном чемпионате у «бело-синих» не возникало ни малейших проблем, однако уверенная и качественная игра, а с нею и результаты команды, побуждали конкурентов тоже думать над более эффективным развитием, чтобы конкурировать с «Динамо» и также иметь возможность играть в Лиге чемпионов от Украины, что дает возможность неплохо заработать.

Лобановский вывел «Динамо» в полуфинал ЛЧ-1998/99, показав миру еще одну версию великолепной команды, коих в его тренерской карьере было несколько. А дальше… Дальше Валерий Васильевич собирался перестраиваться под новые реалии, но в 2002-м его не стало. В возрасте 63 лет. И это ознаменовало одно – украинский клубный футбол буквально осиротел и вновь стал каким-то серым и обыкновенным, не дающим простым болельщикам веру в нечто большее – в способность реально преуспевать в Европе и даже бороться за трофеи.

Как показал дальнейший ход событий, к лучшему все начало меняться уже через несколько лет после смерти Лобановского. В 2004-м в «Шахтер» пришел румынский наставник Мирча Луческу, который до этого вроде бы и успел поработать в Италии и Турции, однако все равно не воспринимался большинством почитателей отечественного чемпионата как звездная фигура – например, как тот же Невио Скала, с которым в 2002-м «горняки» добыли свое историческое первое золото в украинской лиге.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу, 2004 год

В «Шахтере» Мирча Луческу провел 12 лет, а команда под его руководством сыграла 573 матча. Эти показатели являются абсолютно рекордными для донецкого клуба, равно как и количество трофеев, выигранных Мирчей для «оранжево-черных» – 22. С Луческу во главе «Шахтер» стал не просто каким-то региональным выскочкой в аспекте конкуренции с «Динамо», а равноценным оппонентом, с силой и возможностями которого в Киеве начали считаться. И это в какой-то момент вновь возродило веру в украинский клубный футбол и его способность развиваться и двигаться вперед. Конкуренция «Шахтера» с «Динамо» вскоре оживила также и другие маститые по отечественным меркам коллективы – «Днепр», «Металлист», «Черноморец», «Карпаты», «Ворсклу»… Во многих городах нашлись меценаты и спонсоры, желающие инвестировать в футбол и – главное – видящие в этом для себя определенный смысл.

И именно в этом заключается главное – Мирча Луческу не просто выигрывал трофеи с «Шахтером» за деньги Рината Ахметова. Он с каждым сезоном помогал клубу и команде развиваться, делать все новые и новые шаги вперед, добывать трофеи, повышать показатели в рейтингах, развивать и продавать в клубы-гранды европейского континента своих футболистов. И когда в сезоне-2008/09 «Шахтер» под руководством Мирчи Луческу выиграл Кубок УЕФА, стало окончательно ясно – в нашем клубном футболе действительно появился тренер колоссальной величины, способный менять все вокруг себя к лучшему.

Да, Мирча Луческу не был идеальным. Он наверняка запомнится болельщикам своими экстравагантными выходками и фразами вроде: «Браво, Федерация!» Но в этом был он весь. Он жил футболом по-настоящему. Не ради денег и не ради возможности что-то и где-то там подзаработать. Практически каждую пресс-конференцию Луческу умел превратить в шоу. При этом Мирча старался делать это так, чтобы ни у кого даже не возникала мысль о неуважении к нему как к личности. Румынский наставник умел быть в центре внимания, высказывать крайне резонансные мысли, но при этом – он выдерживал ту незримую грань, переступать за которую нельзя ни в коем случае, чтобы ты всегда в глазах окружающих оставался человеком.

Потому что спорт – это всегда про эмоции. Но человеческие отношение – это всегда про толерантность, уважение и способность слышать оппонента. А Мирчу Луческу всегда уважали в лагере команды-соперницы. И это подтвердилось в 2020-м, когда румынского наставника пригласили работать в «Динамо». В тот самый клуб, гегемонию которого Мирча так рьяно помогал разбивать «Шахтеру». В тот самый клуб, который на протяжении четырех сезонов кряду не становился чемпионом. До момента прихода туда Мирчи…

В «Динамо» Луческу доказал еще одну вещь, окончательно избавившись от ярлыка тренера, способного давать результат только при условии огромных инвестиций в состав со стороны владельца клуба. В своем первом же сезоне во главе «бело-синих» Луческу привел киевлян к чемпионству, заслуженность и справедливость которого не вызывала вопросов даже у самых рьяных почитателей «Шахтера». Да, за этот поступок (приход в «Динамо») Мирчу долгое время не могли понять ни фанаты «горняков», ни их коллеги из киевского лагеря. Однако Луческу просто делал свою работу, оставаясь профессионалом высочайшего уровня. Просто потому, что он ставил футбол выше остального. И в этом также проявлялся его масштаб личности – Мирча даже в зрелом возрасте умел находить для себя мотивацию, а затем буквально заряжать ею всех вокруг себя.

И если в «Шахтере» Луческу имел шанс пользоваться финансовыми возможностями собственника клуба, сделав мастерами топ-уровня таких талантов как Фернандиньо, Виллиан, Дуглас Коста, Фред и других, то в «Динамо» Мирча проявил себя как специалист, умеющий работать исключительно за счет внутренних ресурсов. Неудивительно, что после новостей о смерти Луческу в публичную плоскость со словами прощания и благодарности вышли Виталий Миколенко, Илья Забарный, Владислав Ванат, которым работа с Мирчей во многом дала столь необходимый толчок в карьере и шанс начать двигаться вперед…

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу, 2022 год

Мирча Луческу до последнего оставался в футболе. Летом 2024-го опытный наставник, имевший к тому моменту уже множество проблем со здоровьем, к удивлению для многих, взялся за работу со сборной Румынии. Увы, вывести «трехцветных» в финальную часть чемпионата мира-2026 у Мирчи так и не получилось, причем его путь преградила сборная Турции, с которой Луческу работал в 2017-2019 годах и которой во многом помог пережить период смены поколений.

Но отказаться от работы с Румынией Мирча вряд ли мог. И впоследствии он так объяснял это свое решение: «Проще всего было сказать «нет». Но настал момент, когда я почувствовал, что чем-то обязан румынской национальной команде. После того, как я покинул сборную в 1986 году, я долгое время злился, говорил себе, что никогда не вернусь, потому что чувствовал себя обиженным. Однако позже, куда бы я ни поехал, я чувствовал свою привязанность к стране. Это чувство у меня было всегда, а если и не возникало, то в определенные моменты другие люди старались мне об этом напомнить. Везде, где бы я ни работал, я был РУМЫНСКИМ Мирчей Луческу. Меня считали не футболистом Мирчей Луческу и не тренером Мирчей Луческу, а румынским Мирчей Луческу. За долгие годы, путешествуя по миру, я не забыл, кто я. Я чувствовал, что не могу отказаться от национальной сборной. Я пошел на этот риск».

Очевидно, Луческу прекрасно все понимал. Он был невероятно эмоциональным, но также был способен с холодной головой просчитывать все детали и риски. Наверное, он хотел уйти красиво, вернув сборную Румынии на чемпионат мира, где «трехцветные» не играли с 1998 года. Кто-то скажет, что заканчивать карьеру Мирче нужно было еще после ухода из «Шахтера». Кто-то возразит, что это нужно было делать после первого триумфального сезона в «Динамо», но… Каждый принимает свои решения и несет полную ответственность за свою жизнь. Опытный Мирча, как никто другой, это все осознавал. И, очевидно, он выбрал именно такой путь – оставаться в футболе до конца…

Буквально за несколько недель до смерти Мирча Луческу установил очередной рекорд, коих в его жизни хватало. На этот раз он стал самым возрастным тренером мирового футбола в разрезе работы с национальными сборными. Возможно, когда-то это достижение, как и некоторые другие, которые остаются за Мирчей, будет переписано. Но имя Мирчи Луческу все равно будет оставаться на слуху, как и его огромное, особенно для украинского клубного футбола, наследие. По крайней мере, до тех пор, пока футбол есть кому смотреть и о футболе есть кому говорить…