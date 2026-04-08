ФОТО. Забарный попрощался с Луческу – эмоциональные слова
Илья Забарный и его жена опубликовали трогательные слова в память о тренере
Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный и его жена – Ангелина Забарная – отреагировали на смерть легендарного тренера Мирчи Луческу.
7 апреля стало известно о смерти бывшего наставника донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Румынскому специалисту было 80 лет.
Илья Забарный опубликовал сторис в Instagram, в которой почтил память тренера.
«A truly remarkable person. Forever grateful. Rest in peace» («По-настоящему выдающийся человек. Навсегда благодарны. Покойтесь с миром»).
Его жена Ангелина также поделилась трогательной публикацией с черно-белым фото Луческу и оставила теплые слова:
«Вы навсегда останетесь в сердцах нашей семьи. Спасибо за все! Светлая и вечная память».
Луческу оставил огромный след в украинском футболе, работая с «Шахтером» на протяжении 12 лет, а также возглавляя «Динамо» Киев.
Его вклад в развитие украинского футбола трудно переоценить, а память о нем навсегда останется среди игроков и болельщиков.
