Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. Забарный попрощался с Луческу – эмоциональные слова
Другие новости
ФОТО. Забарный попрощался с Луческу – эмоциональные слова

Илья Забарный и его жена опубликовали трогательные слова в память о тренере

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный и его жена – Ангелина Забарная – отреагировали на смерть легендарного тренера Мирчи Луческу.

7 апреля стало известно о смерти бывшего наставника донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Румынскому специалисту было 80 лет.

Илья Забарный опубликовал сторис в Instagram, в которой почтил память тренера.

«A truly remarkable person. Forever grateful. Rest in peace» («По-настоящему выдающийся человек. Навсегда благодарны. Покойтесь с миром»).

Его жена Ангелина также поделилась трогательной публикацией с черно-белым фото Луческу и оставила теплые слова:

«Вы навсегда останетесь в сердцах нашей семьи. Спасибо за все! Светлая и вечная память».

Луческу оставил огромный след в украинском футболе, работая с «Шахтером» на протяжении 12 лет, а также возглавляя «Динамо» Киев.

Его вклад в развитие украинского футбола трудно переоценить, а память о нем навсегда останется среди игроков и болельщиков.

фото смерть Мирча Луческу Илья Забарный Ангелина Забарная Динамо Киев Шахтер Донецк сборная Румынии по футболу Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем