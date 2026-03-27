27 марта 2026, 12:07 | Обновлено 27 марта 2026, 12:08
Мирча Луческу установил новый тренерский рекорд

В этот раз румын стал самым старшим тренером в истории национальных сборных

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Экс-тренер Шахтера и Динамо Мирча Луческу установил еще один рекорд.

Румын в возрасте 80 лет и 7 месяцев стал самым возрастным тренером в истории национальных сборных.

Рекорд был установлен в полуфинальном матче плей-офф к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная Турции победила возглавляемую Луческу сборную Румынии со счетом 1:0.

Предыдущее достижение принадлежало Алану Тейлору, который в 2023 году в возрасте 80 лет и 6 месяцев возглавлял сборную Островов Кука.

Возрастные тренеры в истории национальных сборных

  • 80 лет и 7 месяцев – Мирча Луческу (Румыния), 2026
  • 80 лет и 6 месяцев – Алан Тейлор (Острова Кука), 2023
  • 80 лет и 4 месяца – Отто Пфистер (Афганистан), 2018
  • 80 лет и 1 месяц – Роке Масполи (Уругвай), 1997
  • 79 лет и 2 месяца – Франсишку Филью (Маврикий), 2020
  • 78 лет и 11 месяцев – Герман Зонин (Андорра), 2005
  • 78 лет и 8 месяцев – Дик Адвокат (Кюрасао), 2026
  • 77 лет и 1 месяц – Эдоардо Рея (Албания), 2022
  • 76 лет и 7 месяцев – Эндрю Браун (США), 1947
  • 76 лет и 0 месяцев – Хельми Тулан (Египет), 2025
