Мирча Луческу установил новый тренерский рекорд

Экс-тренер Шахтера и Динамо Мирча Луческу установил еще один рекорд.

Румын в возрасте 80 лет и 7 месяцев стал самым возрастным тренером в истории национальных сборных.

Рекорд был установлен в полуфинальном матче плей-офф к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная Турции победила возглавляемую Луческу сборную Румынии со счетом 1:0.

Предыдущее достижение принадлежало Алану Тейлору, который в 2023 году в возрасте 80 лет и 6 месяцев возглавлял сборную Островов Кука.

Возрастные тренеры в истории национальных сборных