08 апреля 2026, 03:37 | Обновлено 08 апреля 2026, 03:41
Миколенко опубликовал прощальное фото с Луческу, поблагодарив Мистера

Виталий отдал дань уважение бывшему тренеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Левый защитник сборной Украины и английского «Эвертона» – Виталий Миколенко – в социальной сети Instagram поделился эмоциями после смерти тренера Мирчи Луческу.

Виталий выступал в киевском «Динамо» под руководством Мирчи, поэтому румынский тренер имел для него большое значение.

На своей странице в Instagram футболист опубликовал черно-белое фото с Луческу, выразив благодарность за воспоминания.

«Спасибо за все, Мистер. RIP», – написал Виталий.

Вместе с Мирчей украинский защитник провел 57 матчей за киевское «Динамо», в составе которого они выиграли чемпионат Украины и Кубок Украины.

