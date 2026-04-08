Миколенко опубликовал прощальное фото с Луческу, поблагодарив Мистера

Левый защитник сборной Украины и английского «Эвертона» – Виталий Миколенко – в социальной сети Instagram поделился эмоциями после смерти тренера Мирчи Луческу.

Виталий выступал в киевском «Динамо» под руководством Мирчи, поэтому румынский тренер имел для него большое значение.

На своей странице в Instagram футболист опубликовал черно-белое фото с Луческу, выразив благодарность за воспоминания.

«Спасибо за все, Мистер. RIP», – написал Виталий.

Вместе с Мирчей украинский защитник провел 57 матчей за киевское «Динамо», в составе которого они выиграли чемпионат Украины и Кубок Украины.