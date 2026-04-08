Интер выразил соболезнования по поводу смерти Луческу: «Коуч с честностью»
Миланский клуб указал на знаковость Мирчи в мировом футболе
Миланский «Интер» опубликовал заявление после информации о смерти известного румынского тренера Мирчи Луческу, который возглавлял «нерадзурри» с января по март 1999 года.
Итальянский клуб подчеркнул важную роль Мирчи Луческу в истории «Интера» и выразил ему благодарность за профессионализм.
«ФК «Интер» Милан и весь мир «нерадзурри» объединяются в скорби по поводу смерти Мирчи Луческу и выражают искренние соболезнования его родным и близким.
Его работа в «Интере» является важной страницей в долгой и чрезвычайно успешной карьере: он завоевал 37 трофеев как тренер, что ставит его среди самых титулованных наставников в истории мирового футбола.
Тренер с большой честностью и профессионализмом, Мирча Луческу воплощал элегантность, знания и страсть, оставив после себя незабываемое наследие в мире футбола», – написал итальянский клуб.
Луческу провел на посту главного тренера «Интера» 17 матчей, показав скромные результаты: четыре победы, четыре ничьи и девять поражений.
