Экс-звезда Шахтера написал щемящие слова в честь Луческу: «Вы – мой отец»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Тайсон написал трогательные слова прощания с Мирчей Луческу, который скончался 7 апреля после борьбы за жизнь в больнице.

«Мистер Мирча, я всегда буду помнить вас за все, что вы сделали для моей жизни и за уроки на протяжении всей моей карьеры. Вы были для меня как отец.

Я всегда буду помнить вас с той улыбкой на лице. Спасибо за всё, мой отец. Спасибо, что позволили мне быть частью вашей семьи на протяжении стольких лет. Я люблю вас, Мирча Луческу. Навсегда в моём сердце», – написал Тайсон.

Луческу сыграл ключевую роль в становлении Тайсона как футболиста, который в юном возрасте зимой 2013 года перешел из «Металлиста» в «Шахтер».

Под руководством Луческу бразилец провел за клуб 126 матчей, забил 19 голов и отдал 34 результативные передачи, раскрыв свои индивидуальные качества и впоследствии став лидером команды.