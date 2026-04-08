ФОТО. Семья Зинченко отреагировала на смерть Луческу
Александр и Влада Зинченко были шокированы новостью...
Семья украинского футболиста Александра Зинченко отреагировала на смерть легендарного тренера Мирчи Луческу.
7 апреля стало известно о смерти бывшего наставника донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Румынскому специалисту было 80 лет.
Жена игрока, Влада Зинченко, опубликовала сторис в Instagram с черно-белым фото тренера и подписью: «R.I.P».
Сам Александр Зинченко также поделился публикацией с фотографией Луческу, почтив его память.
Луческу оставил огромный след в украинском футболе, работая с «Шахтером» на протяжении 12 лет, а также возглавляя «Динамо» Киев.
Супряга вспомнил хет-трик в ворота «Динамо»
Мирче Луческу было 80 лет...