Мирча ЛУЧЕСКУ: «Кастильо врет, что я его не отпускал на похороны мамы»

Экс-наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу опроверг утверждение бывшего игрока клуба Нери Кастильо, который обвинил румынского наставника, что тот не отпустил мексиканца полететь в Уругвай на похороны мамы.
«Это неправда. Я считаю, что семья гораздо важнее, чем футбол. Он не показывал свой футбол, но я ему не запрещал.
Почему он это сказал? Возможно, он не был доволен. Мы взяли его из «Олимпиакоса» как хорошего игрока, но он не смог конкурировать с нашими бразильцами. Я не знаю, почему он так сказал. Может быть, расстроился, что не смог дать команде то, что мы от него ожидали, не смог стать основным.
Я потом помог ему покинуть «Шахтер». Я разговаривал с Свеном-Гораном Эрикссоном (тренером «Ман Сити»), чтобы Нери перебрался в Англию. Я думал, что Англия будет стимулировать его намного сильнее. Я не хотел бы больше говорить о словах Кастильо».
Мексиканец Нери Кастильо был на контракте у «Шахтера» с 2007 по 2011 год, сыграл 18 матчей и забил 2 гола. За это время он отправлялся в аренду в клубы «Манчестер Сити», «Днепр», «Чикаго Файр» и «Арис».
Источник — Football.ua
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психанула тогда шахта конечно с этим топарем, может луч и просек что его и наигрывать смысла нет да слил, статка сверху говорит о многом, а вот чего тут через 1ОО веков история всплыла вообще странно как-то
→ Dnipro Dnipropetrovsk (loan) 3 (0)
→ Chicago Fire (loan) 8 (0)
→ Aris (loan) 10 (2)
психанула тогда шахта конечно с этим топарем, может луч и просек что его и наигрывать смысла нет да слил, статка сверху говорит о многом, а вот чего тут через 1ОО веков история всплыла вообще странно как-то
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