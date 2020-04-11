Мирча ЛУЧЕСКУ: «Кастильо врет, что я его не отпускал на похороны мамы»

Экс-наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу опроверг утверждение бывшего игрока клуба Нери Кастильо, который обвинил румынского наставника, что тот не отпустил мексиканца полететь в Уругвай на похороны мамы.

«Это неправда. Я считаю, что семья гораздо важнее, чем футбол. Он не показывал свой футбол, но я ему не запрещал.

Почему он это сказал? Возможно, он не был доволен. Мы взяли его из «Олимпиакоса» как хорошего игрока, но он не смог конкурировать с нашими бразильцами. Я не знаю, почему он так сказал. Может быть, расстроился, что не смог дать команде то, что мы от него ожидали, не смог стать основным.

Я потом помог ему покинуть «Шахтер». Я разговаривал с Свеном-Гораном Эрикссоном (тренером «Ман Сити»), чтобы Нери перебрался в Англию. Я думал, что Англия будет стимулировать его намного сильнее. Я не хотел бы больше говорить о словах Кастильо».

Мексиканец Нери Кастильо был на контракте у «Шахтера» с 2007 по 2011 год, сыграл 18 матчей и забил 2 гола. За это время он отправлялся в аренду в клубы «Манчестер Сити», «Днепр», «Чикаго Файр» и «Арис».