Мирча ЛУЧЕСКУ: «Кастильо врет, что я его не отпускал на похороны мамы»

Экс-наставник донецкого «Шахтера» заявил, что не было такой истории

  • 11.04.2020 21:59
  • 994 просмотра
  • 4 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Кастильо врет, что я его не отпускал на похороны мамы»
© ФК Шахтер. Нери Кастильо и Мирча Луческу

Экс-наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу опроверг утверждение бывшего игрока клуба Нери Кастильо, который обвинил румынского наставника, что тот не отпустил мексиканца полететь в Уругвай на похороны мамы.

«Это неправда. Я считаю, что семья гораздо важнее, чем футбол. Он не показывал свой футбол, но я ему не запрещал.

Почему он это сказал? Возможно, он не был доволен. Мы взяли его из «Олимпиакоса» как хорошего игрока, но он не смог конкурировать с нашими бразильцами. Я не знаю, почему он так сказал. Может быть, расстроился, что не смог дать команде то, что мы от него ожидали, не смог стать основным.

Я потом помог ему покинуть «Шахтер». Я разговаривал с Свеном-Гораном Эрикссоном (тренером «Ман Сити»), чтобы Нери перебрался в Англию. Я думал, что Англия будет стимулировать его намного сильнее. Я не хотел бы больше говорить о словах Кастильо».

Мексиканец Нери Кастильо был на контракте у «Шахтера» с 2007 по 2011 год, сыграл 18 матчей и забил 2 гола. За это время он отправлялся в аренду в клубы «Манчестер Сити», «Днепр», «Чикаго Файр» и «Арис».

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Источник — Football.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 11.04.2020 22:45
    +1
    Надену-ка я маску и схожу в АТБ за чипсами, тут наклевывается остросюжетный мексиканско-румынский сериал
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.04.2020 22:40
    +1
    → Manchester City (loan) 7 (0)
    → Dnipro Dnipropetrovsk (loan) 3 (0)
    → Chicago Fire (loan) 8 (0)
    → Aris (loan) 10 (2)
    психанула тогда шахта конечно с этим топарем, может луч и просек что его и наигрывать смысла нет да слил, статка сверху говорит о многом, а вот чего тут через 1ОО веков история всплыла вообще странно как-то
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 11.04.2020 22:22
    -5
    Zport., 11.04.2020 22:12
    ООО. Человек-трамвай обьявился
    Joe777, ты нашло антирейтинг Лужного!?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 22:12
    0
    ООО. Человек-трамвай обьявился
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 11.04.2020 22:45
    +1
    Надену-ка я маску и схожу в АТБ за чипсами, тут наклевывается остросюжетный мексиканско-румынский сериал
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 11.04.2020 22:40
    +1
    → Manchester City (loan) 7 (0)
    → Dnipro Dnipropetrovsk (loan) 3 (0)
    → Chicago Fire (loan) 8 (0)
    → Aris (loan) 10 (2)
    психанула тогда шахта конечно с этим топарем, может луч и просек что его и наигрывать смысла нет да слил, статка сверху говорит о многом, а вот чего тут через 1ОО веков история всплыла вообще странно как-то
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 11.04.2020 22:12
    0
    ООО. Человек-трамвай обьявился
    Ссылка
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