«Просто играйте в ноги, это легко». Миколенко в восторге от одноклубника

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко высоко оценил игру своего одноклубника Илимана Ндиайе, отметив, что сенегальский нападающий «может сделать с мячом все что угодно». Украинский левый защитник часто играл с Ндиайе на одном фланге слева и наблюдал за его гениальностью вблизи.

На вопрос о том, как команда использует его сильные стороны, Миколенко ответил: «Просто играйте в ноги, это легко. Тогда он создаст все с нескольких метров, ему нужно всего несколько метров. Если вы видели его мастерство, это невероятно. Мне не нравится играть против таких игроков, как он».

«Я думаю, что он самый техничный игрок в Премьер-лиге на данный момент. Несмотря на то, что он проводит всего второй сезон в составе «Эвертона», Ндиайе, несомненно, войдет в историю клуба», – добавил украинец ToffeeWeb.

26-летний Ндиайе забил шесть голов и оформил три ассиста в 27 матчах сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 50 млн евро.