Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подолье – Виктория – 1:2. Забили первыми, но проиграли. Видео голов и обзор
Первая лига
Подолье
07.04.2026 12:00 – FT 1 : 2
Виктория Сумы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
07 апреля 2026, 15:32 |
40
0

Подолье – Виктория – 1:2. Забили первыми, но проиграли. Видео голов и обзор

«Виктория» одержала волевую победу

Во вторник, 7 апреля, в Хмельницком состоялся матч 22-го тура Первой лиги «Подолье» – «Виктория». Гости пропустили первыми, но смогли выиграть поединок.

«Подолье» открыло счет уже на 4-й минуте. Капитан хмельницкого клуба Вадим Шаврин выиграл борьбу в штрафной площадке и отправил мяч в ворота соперника.

«Виктория» отыгралась достаточно быстро. На 13-й минуте Станислав Шарай ударом в левый верхний угол сравнял счет.

На 77-й минуте «Виктория» вышла вперед. Автором гола стал Александр Чернов. Этот забитый мяч и принес «Виктории» три очка.

Первая лига. 22-й тур. Хмельницкий, стадион «Подолье». 7 апреля

«Подолье» (Хмельницкий) – «Виктория» (Сумы) – 1:2

Голы: Шаврин, 4 – Шарай, 13, Чернов, 77

Видео голов и обзор матча (ожидается)

Видеозапись матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Чернов (Виктория Сумы).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Шарай (Виктория Сумы).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Шаврин (Подолье).
По теме:
ХОЛОД: «Накопилось в ходе игры, так как игроки Динамо много провоцировали»
Доживут до конца сезона. Судьба известного украинского клуба под вопросом
Волевая победа. Виктория в гостях обыграла Подолье
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Вадим Шаврин Подолье Хмельницкий Станислав Шарай Александр Чернов видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
Футбол | 07 апреля 2026, 08:02 10
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной
В УАФ нашли сенсационного кандидата взамен Реброва в сборной

В ассоциации изучают вариант с Лупашко

Президент Наполи рассказал, отпустит ли Конте в сборную Италии
Футбол | 07 апреля 2026, 13:37 0
Президент Наполи рассказал, отпустит ли Конте в сборную Италии
Президент Наполи рассказал, отпустит ли Конте в сборную Италии

Аурелио Де Лаурентис не станет перечить желанию тренера

Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Футбол | 06.04.2026, 23:55
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Травма Ваната. Жирона и Цыганков нанесли поражение третьей команде Ла Лиги
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Футбол | 06.04.2026, 16:23
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Герой финала. Украинский вундеркинд принес Барселоне международный трофей
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Футбол | 07.04.2026, 10:12
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Легендарный обладатель Золотого мяча не проводит ни одного дня без алкоголя
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора уходить из бокса. Сохрани здравый смысл»
06.04.2026, 09:30
Бокс
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 164
Футбол
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
Избежала баранки. Стародубцева проиграла Пегуле финал WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2026, 21:32 22
Теннис
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
06.04.2026, 05:02
Бокс
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
06.04.2026, 09:15 16
Футбол
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
Арда Туран нашел для сборной Украины тренера, с которым придет успех
06.04.2026, 10:44 18
Футбол
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
В Румынии приняли решение по поводу Луческу. Завтра – важный день
06.04.2026, 18:46 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем