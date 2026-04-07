Подолье – Виктория – 1:2. Забили первыми, но проиграли. Видео голов и обзор

Во вторник, 7 апреля, в Хмельницком состоялся матч 22-го тура Первой лиги «Подолье» – «Виктория». Гости пропустили первыми, но смогли выиграть поединок.

«Подолье» открыло счет уже на 4-й минуте. Капитан хмельницкого клуба Вадим Шаврин выиграл борьбу в штрафной площадке и отправил мяч в ворота соперника.

«Виктория» отыгралась достаточно быстро. На 13-й минуте Станислав Шарай ударом в левый верхний угол сравнял счет.

На 77-й минуте «Виктория» вышла вперед. Автором гола стал Александр Чернов. Этот забитый мяч и принес «Виктории» три очка.

Первая лига. 22-й тур. Хмельницкий, стадион «Подолье». 7 апреля

«Подолье» (Хмельницкий) – «Виктория» (Сумы) – 1:2

Голы: Шаврин, 4 – Шарай, 13, Чернов, 77

