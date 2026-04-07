Волевая победа. Виктория в гостях обыграла Подолье

Во вторник, 7 апреля, состоялся матч 22-го тура Первой лиги «Подолье» Хмельницкий – «Виктория» Сумы.

«Подолье» быстро открыло счет. Уже на 4-й минуте капитан хмельницкого клуба Вадим Шаврин выиграл борьбу в штрафной площадке и отправил мяч в ворота.

«Виктория» отыгралась достаточно быстро. На 13-й минуте Станислав Шарай ударом в левый верхний угол сравнял счет.

На 77-й минуте «Виктория» вышла вперед. Автором, как оказалось победного гола, стал Александр Чернов.

Первая лига. 22-й тур. Хмельницкий, стадион «Подолье». 7 апреля

«Подолье» (Хмельницкий) – «Виктория» (Сумы) – 1:2

Голы: Шаврин, 4 – Шарай, 13, Чернов, 77

